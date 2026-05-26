Uma cachorra morreu com suspeita de envenenamento na noite do último sábado, 23, na rua Sergino Dias de Oliveira, no Parque do Horto, em Franca. O caso, registrado por câmeras de segurança, é investigado como suspeita de maus-tratos a animais.
De acordo com a tutora, a suspeita é que o animal tenha ingerido “chumbinho” misturado a alimentos deixados ao pé de uma árvore, na calçada da casa de uma vizinha. A cachorra, chamada Pantera, chegou a entrar em casa após ingerir o conteúdo, mas começou a passar mal e morreu por volta das 23h.
Imagens de segurança mostram o momento em que, ainda durante a tarde, a vizinha coloca o alimento no local. Pouco depois, o animal se aproxima, ingere o conteúdo e retorna para casa. Minutos depois, já dentro do imóvel, começaram os primeiros sintomas.
Segundo a tutora, que é médica veterinária, os sinais clínicos indicavam intoxicação grave. Ela relatou que, ao analisar o vômito do animal, identificou a presença de substância semelhante ao “chumbinho”, além de restos de alimentos como mortadela e bolo.
“No dia 23, minha cachorra apresentou sintomas repentinos após sair e ir até a calçada de um vizinho, sintomas esses compatíveis com possível envenenamento, como vômito, tremores, salivação, dificuldade para andar e convulsão”, afirmou.
'Ela era parte da minha família'
Apesar de ser médica veterinária, a tutora relatou que ficou abalada emocionalmente diante da situação e pediu ajuda ao irmão, também veterinário. “Eu estava totalmente incrédula com o que estava acontecendo”, disse.
Ela afirmou ainda que já havia enfrentado situações anteriores envolvendo reclamações de vizinhos sobre os animais.
“Tenho suspeitas de que o fato possa ter relação com ameaças e situações anteriores envolvendo vizinhos, pois já haviam ocorrido comentários, intimidações e até cartas deixadas em minha residência relacionadas aos meus animais”, relatou.
A mulher afirma que alguns moradores da região demonstram incômodo com animais e teme novos episódios. “Por conta das circunstâncias, dos sintomas apresentados pela Pantera e do histórico anterior, temo pela vida de outros animais.”
“Ela não era só uma cachorra, era parte da minha família. O que mais dói é a sensação de impotência e a suspeita de que isso possa ter sido causado por intolerância contra animais. Eu só quero que os fatos sejam investigados”, declarou.
Caso será investigado
A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Segundo o relato registrado, durante a abordagem, a vizinha questionada teria confirmado que colocou veneno no local, mas apresentou contradições nas versões apresentadas aos policiais.
A proprietária da cachorra foi orientada a comparecer à delegacia para formalizar o caso.
Como parte das provas, foram recolhidas amostras do alimento deixado na base da árvore e também do vômito do animal. Os materiais serão encaminhados para perícia.
A veterinária ressaltou que deseja que tudo seja devidamente esclarecido e afirmou que, até o momento, trata-se de uma suspeita.
“Não posso afirmar nada até que tudo seja comprovado. Não quero acreditar. Estou muito triste.”
Durante a apresentação da ocorrência, a mulher acusada compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para também registrar um boletim de ocorrência após tomar conhecimento das acusações.
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