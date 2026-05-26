26 de maio de 2026
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EM INVESTIGAÇÃO

Cachorra morre após ingerir 'chumbinho' deixado em calçada

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmeras de Segurança
Momento em que vizinha coloca algo na calçada
Momento em que vizinha coloca algo na calçada

Uma cachorra morreu com suspeita de envenenamento na noite do último sábado, 23, na rua Sergino Dias de Oliveira, no Parque do Horto, em Franca. O caso, registrado por câmeras de segurança, é investigado como suspeita de maus-tratos a animais.

De acordo com a tutora, a suspeita é que o animal tenha ingerido “chumbinho” misturado a alimentos deixados ao pé de uma árvore, na calçada da casa de uma vizinha. A cachorra, chamada Pantera, chegou a entrar em casa após ingerir o conteúdo, mas começou a passar mal e morreu por volta das 23h.

Imagens de segurança mostram o momento em que, ainda durante a tarde, a vizinha coloca o alimento no local. Pouco depois, o animal se aproxima, ingere o conteúdo e retorna para casa. Minutos depois, já dentro do imóvel, começaram os primeiros sintomas.

Segundo a tutora, que é médica veterinária, os sinais clínicos indicavam intoxicação grave. Ela relatou que, ao analisar o vômito do animal, identificou a presença de substância semelhante ao “chumbinho”, além de restos de alimentos como mortadela e bolo.

“No dia 23, minha cachorra apresentou sintomas repentinos após sair e ir até a calçada de um vizinho, sintomas esses compatíveis com possível envenenamento, como vômito, tremores, salivação, dificuldade para andar e convulsão”, afirmou.

'Ela era parte da minha família'

Apesar de ser médica veterinária, a tutora relatou que ficou abalada emocionalmente diante da situação e pediu ajuda ao irmão, também veterinário. “Eu estava totalmente incrédula com o que estava acontecendo”, disse.

Ela afirmou ainda que já havia enfrentado situações anteriores envolvendo reclamações de vizinhos sobre os animais.

“Tenho suspeitas de que o fato possa ter relação com ameaças e situações anteriores envolvendo vizinhos, pois já haviam ocorrido comentários, intimidações e até cartas deixadas em minha residência relacionadas aos meus animais”, relatou.

A mulher afirma que alguns moradores da região demonstram incômodo com animais e teme novos episódios. “Por conta das circunstâncias, dos sintomas apresentados pela Pantera e do histórico anterior, temo pela vida de outros animais.”

“Ela não era só uma cachorra, era parte da minha família. O que mais dói é a sensação de impotência e a suspeita de que isso possa ter sido causado por intolerância contra animais. Eu só quero que os fatos sejam investigados”, declarou.

Caso será investigado

A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Segundo o relato registrado, durante a abordagem, a vizinha questionada teria confirmado que colocou veneno no local, mas apresentou contradições nas versões apresentadas aos policiais.

A proprietária da cachorra foi orientada a comparecer à delegacia para formalizar o caso.

Como parte das provas, foram recolhidas amostras do alimento deixado na base da árvore e também do vômito do animal. Os materiais serão encaminhados para perícia.

A veterinária ressaltou que deseja que tudo seja devidamente esclarecido e afirmou que, até o momento, trata-se de uma suspeita.

“Não posso afirmar nada até que tudo seja comprovado. Não quero acreditar. Estou muito triste.”

Durante a apresentação da ocorrência, a mulher acusada compareceu à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para também registrar um boletim de ocorrência após tomar conhecimento das acusações.

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