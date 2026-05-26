Uma cachorra morreu com suspeita de envenenamento na noite do último sábado, 23, na rua Sergino Dias de Oliveira, no Parque do Horto, em Franca. O caso, registrado por câmeras de segurança, é investigado como suspeita de maus-tratos a animais.

De acordo com a tutora, a suspeita é que o animal tenha ingerido “chumbinho” misturado a alimentos deixados ao pé de uma árvore, na calçada da casa de uma vizinha. A cachorra, chamada Pantera, chegou a entrar em casa após ingerir o conteúdo, mas começou a passar mal e morreu por volta das 23h.

Imagens de segurança mostram o momento em que, ainda durante a tarde, a vizinha coloca o alimento no local. Pouco depois, o animal se aproxima, ingere o conteúdo e retorna para casa. Minutos depois, já dentro do imóvel, começaram os primeiros sintomas.