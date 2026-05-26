O ICOL (Instituto de Capacitação e Orientação Livre), entidade sem fins lucrativos fundada em 2019 em Franca, está com inscrições abertas para o Projeto Aleph, iniciativa voltada ao fortalecimento educacional de adolescentes da rede pública de ensino.

Criado em 2023, o projeto oferece gratuitamente atividades educacionais e culturais com foco no desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos estudantes.

Segundo a instituição, o objetivo é ampliar oportunidades de crescimento pessoal e inclusão social por meio da educação.