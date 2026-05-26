O ICOL (Instituto de Capacitação e Orientação Livre), entidade sem fins lucrativos fundada em 2019 em Franca, está com inscrições abertas para o Projeto Aleph, iniciativa voltada ao fortalecimento educacional de adolescentes da rede pública de ensino.
Criado em 2023, o projeto oferece gratuitamente atividades educacionais e culturais com foco no desenvolvimento acadêmico, emocional e social dos estudantes.
Segundo a instituição, o objetivo é ampliar oportunidades de crescimento pessoal e inclusão social por meio da educação.
Os participantes têm acesso a aulas de matemática, português, arte e cultura, além de oficinas de teatro, hip hop e palhaçaria. A proposta pedagógica busca estimular tanto o desempenho escolar quanto habilidades criativas, emocionais e de convivência.
Além das atividades gratuitas, os alunos recebem transporte coletivo, material impresso e alimentação durante o período de participação no projeto.
Processo seletivo será por análise de boletim
De acordo com o Icol, o processo seletivo será realizado por meio da análise do boletim escolar de 2025.
As vagas são limitadas e o projeto pretende selecionar estudantes interessados em fortalecer o desempenho escolar e participar ativamente das atividades oferecidas pela instituição.
Além do reforço acadêmico, o Projeto Aleph promove vivências educativas e experiências coletivas voltadas ao fortalecimento da autoestima, autonomia e habilidades sociais dos adolescentes.
A coordenadora do projeto, Carla Bastianini, afirmou que a proposta vai além do modelo tradicional de reforço escolar.
“O Aleph trabalha o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos alunos. Nós acreditamos em uma educação que acolhe, inspira e desperta sonhos. Ver o crescimento desses estudantes e das famílias ao longo do projeto é algo muito especial”, disse.
Segundo Carla, o projeto busca criar um ambiente acolhedor para que os jovens desenvolvam confiança, descubram talentos e ampliem perspectivas para o futuro.
Educação como transformação social
A empresária e empreendedora social Flávia Lancha, idealizadora do projeto, destacou que a iniciativa nasceu da necessidade de ampliar oportunidades para adolescentes da rede pública.
“Quando a gente oferece oportunidade, acolhimento e acesso ao conhecimento, estamos ajudando esses jovens a acreditarem no próprio potencial. O Projeto Aleph nasceu desse desejo de transformar vidas através da educação e de mostrar que o futuro pode ser diferente quando alguém acredita em você”, afirmou.
Segundo Flávia, o projeto busca fortalecer caminhos que permitam crescimento pessoal, educacional e profissional aos participantes.
Inscrições
As inscrições e informações sobre o Projeto Aleph podem ser feitas pelo telefone (16) 99134-3638.
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