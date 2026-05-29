A 14ª edição do leilão beneficente “União de Forças – Um Lance de Amor”, promovido pela Apae de Franca, arrecadou R$ 1,2 milhão no último sábado, 23. O valor ainda passará pela dedução das despesas do evento e pelo lançamento de doações pendentes, mas já consolida mais uma edição marcada pelo engajamento da comunidade em prol da instituição.
Realizado no Espaço Cedro Eventos, o encontro reuniu mais de 400 convidados em uma tarde de emoção e lances disputados. A abertura contou com apresentação musical do Projeto Portal, formado por atendidos da Apae, que emocionou o público logo no início da programação.
O leilão foi conduzido pelo voluntário Alexandre Leonel e contou com dezenas de itens, entre joias, motocicletas, televisores, instrumentos musicais, gado e peças autografadas por atletas e artistas.
Um dos momentos de maior destaque da noite foi o leilão do décimo Fusca da história do evento. O modelo 1967, com placa preta de colecionador e selo de originalidade de 97 pontos, foi arrematado por R$ 110 mil pelo professor Cláudio Romualdo. Após a compra, ele anunciou a doação do veículo para que o carro volte a ser leiloado pela instituição em 2027.
Outra ação solidária realizada durante o evento garantiu a arrecadação de cinco televisores de 55 polegadas. Os aparelhos foram redoados à Apae e serão utilizados em salas de aula da instituição.
Entre os itens de maior repercussão estiveram uma camisa do Corinthians autografada, vendida por R$ 11 mil, uma camisa do Palmeiras assinada pelo jogador francano Estêvão, arrematada por R$ 10 mil, além de um lote temático da Copa do Mundo, comercializado por R$ 8 mil.
Também chamaram atenção dois quadriciclos vendidos por R$ 75 mil e R$ 57 mil ao mesmo comprador, além de uma churrasqueira grill negociada por R$ 15 mil e um escapulário de ouro arrematado por R$ 11 mil.
Itens artesanais e afetivos também emocionaram os participantes, como uma imagem da Sagrada Família vendida por R$ 2 mil, uma toalha bordada confeccionada pelo Núcleo de Voluntariado Apaexonado, comercializada pelo mesmo valor, e uma jabuticabeira com vaso arrematada por R$ 4 mil.
Presidente da Apae de Franca, Agenor Gado agradeceu o envolvimento da comunidade e destacou a importância dos recursos arrecadados para a manutenção dos atendimentos prestados pela entidade. “Os recursos deste leilão vão ajudar na manutenção dos atendimentos que a Apae realiza para mais de 1,4 mil pessoas de Franca e região”, afirmou.
O leiloeiro Alexandre Leonel também celebrou o resultado do evento e ressaltou a tradição dos leilões assistenciais em apoio às Apaes. O encerramento da noite contou com apresentação da Banda Free, enquanto o cardápio foi assinado pelo Buffet Roberta Castro.
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