A 14ª edição do leilão beneficente “União de Forças – Um Lance de Amor”, promovido pela Apae de Franca, arrecadou R$ 1,2 milhão no último sábado, 23. O valor ainda passará pela dedução das despesas do evento e pelo lançamento de doações pendentes, mas já consolida mais uma edição marcada pelo engajamento da comunidade em prol da instituição.

Realizado no Espaço Cedro Eventos, o encontro reuniu mais de 400 convidados em uma tarde de emoção e lances disputados. A abertura contou com apresentação musical do Projeto Portal, formado por atendidos da Apae, que emocionou o público logo no início da programação.

O leilão foi conduzido pelo voluntário Alexandre Leonel e contou com dezenas de itens, entre joias, motocicletas, televisores, instrumentos musicais, gado e peças autografadas por atletas e artistas.