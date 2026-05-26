O Governo de São Paulo inaugura na manhã desta quinta-feira, 28, o Hospital Estadual de Franca. A unidade será o nono hospital público entregue pela atual gestão estadual desde 2023 e integra a programação da Caravana 3D, iniciativa que leva ações e políticas públicas para municípios do Estado.

Com investimento superior a R$ 186 milhões, o novo hospital contará com 220 leitos e mais de 1,3 mil profissionais. Segundo o governo estadual, a unidade será referência para mais de 720 mil moradores de 22 cidades da região de Franca, ampliando a oferta de atendimentos de média e alta complexidade pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A entrega do hospital ocorre em meio à estratégia do governo paulista de ampliar a regionalização da saúde pública no Estado.