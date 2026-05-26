O Governo de São Paulo inaugura na manhã desta quinta-feira, 28, o Hospital Estadual de Franca. A unidade será o nono hospital público entregue pela atual gestão estadual desde 2023 e integra a programação da Caravana 3D, iniciativa que leva ações e políticas públicas para municípios do Estado.
Com investimento superior a R$ 186 milhões, o novo hospital contará com 220 leitos e mais de 1,3 mil profissionais. Segundo o governo estadual, a unidade será referência para mais de 720 mil moradores de 22 cidades da região de Franca, ampliando a oferta de atendimentos de média e alta complexidade pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
A entrega do hospital ocorre em meio à estratégia do governo paulista de ampliar a regionalização da saúde pública no Estado.
Desde o início da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), já foram entregues seis hospitais estaduais e dois municipais com investimentos do Tesouro estadual. Entre as unidades inauguradas, estão os Hospitais Regionais de Bebedouro, Alto Tietê, em Suzano, Rota dos Bandeirantes, em Barueri, Mirassol e Cruzeiro, além da Maternidade de Franco da Rocha, do Hospital Municipal de Bertioga e da Maternidade e Hospital da Mulher e da Criança de Mogi das Cruzes.
Regionalização da saúde
Durante a divulgação da inauguração do Hospital Estadual de Franca, o governador afirmou que a regionalização do atendimento é uma das prioridades da atual gestão.
“Saúde é prioridade do nosso governo desde o primeiro dia de mandato. A regionalização é essencial para que cada paciente seja atendido o mais perto possível de onde mora. Isso é feito tanto com a Tabela SUS Paulista, que já repassou R$ 9,7 bilhões a 800 instituições, como no investimento em novos hospitais”, afirmou Tarcísio.
A expectativa do governo estadual é de que o novo hospital ajude a desafogar a rede pública regional e reduza a necessidade de deslocamentos de pacientes para outros centros de atendimento do interior paulista.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.