O beach tennis vive um momento de crescimento em Franca e já provoca alta procura pelos núcleos gratuitos mantidos pela Prefeitura. Atualmente, todas as vagas disponíveis estão preenchidas tanto no Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II” quanto no Complexo Poliesportivo, que já operam com lista de espera.
O aumento da demanda levou a Secretaria de Esporte e Cultura a ampliar o atendimento, que inicialmente era oferecido apenas no Parque dos Trabalhadores. Com a formação de novas turmas, as atividades passaram também a ocupar as quadras de areia do Poliesportivo.
Hoje, os dois núcleos reúnem quase 170 participantes de diferentes faixas etárias, incluindo crianças a partir de 8 anos, adultos e idosos.
Além da prática esportiva, os espaços também passaram a funcionar como ambientes de convivência familiar. Em diversos horários, pais acompanham os filhos durante as aulas e, em alguns casos, até dividem a quadra com eles.
Modalidade mistura intensidade e baixo impacto
Misturando fundamentos do tênis, vôlei de praia e badminton, o beach tennis exige movimentação intensa, reflexo rápido e coordenação motora. Ao mesmo tempo, a modalidade ganhou espaço por ser considerada uma atividade física com menor impacto nas articulações.
As aulas são ministradas pelos professores Celso Sandoval e Cristina Felício.
No Parque dos Trabalhadores, os treinamentos ocorrem às segundas e quartas-feiras, das 7h10 às 9h40 e das 14h30 às 15h40, além das terças e quintas-feiras, das 6h30 às 10h40.
O local também oferece aulas de vôlei de praia às terças-feiras, das 7h30 às 9h30.
Somente no Parque dos Trabalhadores, nove grupos já estão formados, reunindo mais de 70 alunos.
Quase 100 alunos no Poliesportivo
No Complexo Poliesportivo, as turmas têm aulas duas vezes por semana, com duração de uma hora.
Os grupos são divididos entre segundas e quartas-feiras e terças e quintas-feiras, com 12 participantes por turma, totalizando quase 100 praticantes.
Mesmo com as vagas preenchidas, interessados ainda podem procurar os núcleos esportivos para realizar cadastro na lista de espera.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.