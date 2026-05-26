O beach tennis vive um momento de crescimento em Franca e já provoca alta procura pelos núcleos gratuitos mantidos pela Prefeitura. Atualmente, todas as vagas disponíveis estão preenchidas tanto no Parque dos Trabalhadores “Papa João Paulo II” quanto no Complexo Poliesportivo, que já operam com lista de espera.

O aumento da demanda levou a Secretaria de Esporte e Cultura a ampliar o atendimento, que inicialmente era oferecido apenas no Parque dos Trabalhadores. Com a formação de novas turmas, as atividades passaram também a ocupar as quadras de areia do Poliesportivo.

Hoje, os dois núcleos reúnem quase 170 participantes de diferentes faixas etárias, incluindo crianças a partir de 8 anos, adultos e idosos.