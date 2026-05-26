O Sesi Franca Basquete ganhou um importante motivo de otimismo às vésperas do jogo mais decisivo da temporada até aqui. Recuperado de lesão muscular, o ala-armador Georginho de Paula voltou aos treinamentos com o elenco e pode ser novidade da equipe no confronto desta terça-feira, 26, às 19h, contra o Brasília Basquete, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela semifinal do Novo Basquete Brasil.

Líder da série por 2 a 1, o time francano precisa de mais uma vitória para garantir classificação à quinta final consecutiva da competição nacional.

Recuperação intensa

Fora dos últimos jogos por conta da lesão, Georginho falou sobre o processo de recuperação e destacou o trabalho realizado pelos profissionais do clube durante o período afastado das quadras.