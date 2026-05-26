O Sesi Franca Basquete ganhou um importante motivo de otimismo às vésperas do jogo mais decisivo da temporada até aqui. Recuperado de lesão muscular, o ala-armador Georginho de Paula voltou aos treinamentos com o elenco e pode ser novidade da equipe no confronto desta terça-feira, 26, às 19h, contra o Brasília Basquete, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela semifinal do Novo Basquete Brasil.
Líder da série por 2 a 1, o time francano precisa de mais uma vitória para garantir classificação à quinta final consecutiva da competição nacional.
Recuperação intensa
Fora dos últimos jogos por conta da lesão, Georginho falou sobre o processo de recuperação e destacou o trabalho realizado pelos profissionais do clube durante o período afastado das quadras.
“Fico muito feliz. Foi uma recuperação bem difícil, bem intensa. A parte de fisioterapia, preparação física e os médicos tiveram papel muito importante. Cada um teve sua parcela nessa recuperação e sou muito grato por isso”, afirmou o jogador.
O ala-armador revelou que já voltou a treinar normalmente com o grupo e demonstrou expectativa de poder contribuir na reta decisiva da semifinal, mesmo ainda controlando a intensidade do retorno.
“Agora estou me preparando, já treinando normalmente. Espero poder ajudar o time no próximo jogo. Mesmo com a minutagem controlada, o importante é fazer parte da equipe”, disse.
Reforço importante para decisão
A possível volta de Georginho representa um reforço importante para o técnico Helinho Garcia em uma série marcada pelo desgaste físico e pelo alto nível de intensidade.
Sem o camisa 13, jogadores como Corderro Bennett precisaram assumir maior responsabilidade na organização ofensiva da equipe ao longo dos últimos confrontos.
Depois da derrota no Jogo 2, em Brasília, o Sesi Franca reagiu com autoridade no terceiro duelo da série e retomou a vantagem ao vencer fora de casa com atuação dominante desde os minutos iniciais.
Agora, diante da torcida no "Pedrocão", o time terá a oportunidade de encerrar a semifinal e seguir vivo na busca pelo pentacampeonato consecutivo do NBB.
Pedrocão deve lotar
Do outro lado, o Brasília tenta repetir o desempenho defensivo que garantiu a vitória no segundo confronto da série para forçar o quinto jogo.
A expectativa é de ginásio lotado em Franca.
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