A Fazenda Bom Jesus, localizada entre Franca e Cristais Paulista, recebeu no último domingo, 24 de maio, a primeira edição da Coffee Party, evento que apresentou um novo conceito para o universo dos cafés especiais ao unir conhecimento técnico, networking, música e lifestyle em um ambiente voltado a experiências sensoriais ligadas ao café.
Inspirada em um movimento que surgiu na Europa e ganhou espaço em cafeterias e grandes centros como São Paulo, a iniciativa propôs uma nova forma de consumir e vivenciar o café, aproximando produtores, especialistas, marcas e consumidores.
Ao longo do dia, o evento reuniu palestras, painéis técnicos, experiências gastronômicas e momentos de interação entre os participantes, em uma programação que misturou conteúdo e entretenimento.
Drinks sem álcool chamaram atenção do público
Um dos destaques da Coffee Party foram os drinks sem álcool preparados com cafés especiais da Alta Mogiana.
As bebidas apresentaram combinações refrescantes e modernas, buscando mostrar novas possibilidades de consumo dentro do mercado de cafés especiais e aproximar o produto das novas gerações.
A programação também contou com a participação de nomes ligados ao setor cafeeiro, gastronomia e agronegócio, como Marcos Matos, André Aquila, Guilherme Vicentini, Thiago Trovo, Gabriel Lancha, Augusto Rodrigues Alves, Marcos Kim, Flávio Falqueiro, chef Ana Flávia Tosi, Vanessa Moreno, Guilherme Piai e DJ Carlos Xaves.
Evento aposta em inovação no agronegócio do café
A Coffee Party nasceu com a proposta de unir tradição, cultura, entretenimento e negócios em um único ambiente.
O modelo já é tendência em países da Europa e vem ganhando espaço em cafeterias e eventos especializados no Brasil, com foco em conexões humanas, experiências sensoriais e troca de conhecimento dentro do setor cafeeiro.
A fundadora da Labareda Agropecuária e diretora da AMSC, Flávia Lancha, afirmou que o evento surgiu da intenção de aproximar o café das novas gerações.
“Queríamos mostrar que o café também pode ser vivido como experiência, conexão e cultura. A Coffee Party nasceu dessa vontade de trazer inovação para a Alta Mogiana, unir conteúdo e relacionamento de um jeito moderno e acessível, sem perder a essência e a qualidade que fazem da nossa região uma referência mundial”, disse.
Alta Mogiana é referência em cafés especiais
A Labareda Agropecuária atua há mais de 40 anos no setor cafeeiro e é reconhecida nacionalmente pela produção de cafés especiais.
A empresa exporta cafés da Alta Mogiana para diversos países e acumula premiações relacionadas à qualidade e sustentabilidade na produção de grãos arábica.
Reconhecida internacionalmente, a Alta Mogiana possui Indicação de Procedência desde 2013 e é considerada uma das regiões mais importantes do Brasil na produção de cafés especiais, com lavouras cultivadas em altitudes entre 900 e 1.000 metros.
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