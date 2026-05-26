A Fazenda Bom Jesus, localizada entre Franca e Cristais Paulista, recebeu no último domingo, 24 de maio, a primeira edição da Coffee Party, evento que apresentou um novo conceito para o universo dos cafés especiais ao unir conhecimento técnico, networking, música e lifestyle em um ambiente voltado a experiências sensoriais ligadas ao café.

Inspirada em um movimento que surgiu na Europa e ganhou espaço em cafeterias e grandes centros como São Paulo, a iniciativa propôs uma nova forma de consumir e vivenciar o café, aproximando produtores, especialistas, marcas e consumidores.

Ao longo do dia, o evento reuniu palestras, painéis técnicos, experiências gastronômicas e momentos de interação entre os participantes, em uma programação que misturou conteúdo e entretenimento.

Drinks sem álcool chamaram atenção do público