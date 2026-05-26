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CAFÉ & EXPERIÊNCIA

Coffee Party estreia com proposta inédita na Alta Mogiana

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Evento reuniu palestras, painéis técnicos, experiências gastronômicas e momentos de interação entre os participantes
Evento reuniu palestras, painéis técnicos, experiências gastronômicas e momentos de interação entre os participantes

A Fazenda Bom Jesus, localizada entre Franca e Cristais Paulista, recebeu no último domingo, 24 de maio, a primeira edição da Coffee Party, evento que apresentou um novo conceito para o universo dos cafés especiais ao unir conhecimento técnico, networking, música e lifestyle em um ambiente voltado a experiências sensoriais ligadas ao café.

Inspirada em um movimento que surgiu na Europa e ganhou espaço em cafeterias e grandes centros como São Paulo, a iniciativa propôs uma nova forma de consumir e vivenciar o café, aproximando produtores, especialistas, marcas e consumidores.

Ao longo do dia, o evento reuniu palestras, painéis técnicos, experiências gastronômicas e momentos de interação entre os participantes, em uma programação que misturou conteúdo e entretenimento.

Drinks sem álcool chamaram atenção do público

Um dos destaques da Coffee Party foram os drinks sem álcool preparados com cafés especiais da Alta Mogiana.

As bebidas apresentaram combinações refrescantes e modernas, buscando mostrar novas possibilidades de consumo dentro do mercado de cafés especiais e aproximar o produto das novas gerações.

A programação também contou com a participação de nomes ligados ao setor cafeeiro, gastronomia e agronegócio, como Marcos Matos, André Aquila, Guilherme Vicentini, Thiago Trovo, Gabriel Lancha, Augusto Rodrigues Alves, Marcos Kim, Flávio Falqueiro, chef Ana Flávia Tosi, Vanessa Moreno, Guilherme Piai e DJ Carlos Xaves.

Evento aposta em inovação no agronegócio do café

A Coffee Party nasceu com a proposta de unir tradição, cultura, entretenimento e negócios em um único ambiente.

O modelo já é tendência em países da Europa e vem ganhando espaço em cafeterias e eventos especializados no Brasil, com foco em conexões humanas, experiências sensoriais e troca de conhecimento dentro do setor cafeeiro.

A fundadora da Labareda Agropecuária e diretora da AMSC, Flávia Lancha, afirmou que o evento surgiu da intenção de aproximar o café das novas gerações.

“Queríamos mostrar que o café também pode ser vivido como experiência, conexão e cultura. A Coffee Party nasceu dessa vontade de trazer inovação para a Alta Mogiana, unir conteúdo e relacionamento de um jeito moderno e acessível, sem perder a essência e a qualidade que fazem da nossa região uma referência mundial”, disse.

Alta Mogiana é referência em cafés especiais

A Labareda Agropecuária atua há mais de 40 anos no setor cafeeiro e é reconhecida nacionalmente pela produção de cafés especiais.

A empresa exporta cafés da Alta Mogiana para diversos países e acumula premiações relacionadas à qualidade e sustentabilidade na produção de grãos arábica.

Reconhecida internacionalmente, a Alta Mogiana possui Indicação de Procedência desde 2013 e é considerada uma das regiões mais importantes do Brasil na produção de cafés especiais, com lavouras cultivadas em altitudes entre 900 e 1.000 metros.

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