Mais de 60 mil moradores da região de Franca contam atualmente com descontos na conta de água por meio da Tarifa Social Paulista, programa voltado a famílias de baixa renda. O número representa praticamente o triplo de beneficiados em relação a 2024, quando cerca de 17,5 mil pessoas eram contempladas.

Programa da Sabesp já atende mais de 60 mil moradores com descontos de até 78% na conta de água.

Os dados mostram avanço do benefício em todos os oito municípios da região atendidos pela Sabesp. Em Franca, cidade com maior concentração de usuários, o total de beneficiários saltou de aproximadamente 14 mil para cerca de 49 mil pessoas, mais que triplicando o alcance do programa.

Cidades menores também registram alta

O crescimento também foi registrado nos municípios menores da região. Em Rifaina, por exemplo, o número de contemplados passou de 90 para cerca de 690 moradores.

Já em Ribeirão Corrente, os beneficiários aumentaram de 210 para aproximadamente 990 pessoas. Em Restinga, o total saiu de 300 para cerca de 1,2 mil atendidos.