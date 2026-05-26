Tarifa Social triplica beneficiários na região de Franca
Programa da Sabesp já atende mais de 60 mil moradores com descontos de até 78% na conta de água.
Mais de 60 mil moradores da região de Franca contam atualmente com descontos na conta de água por meio da Tarifa Social Paulista, programa voltado a famílias de baixa renda. O número representa praticamente o triplo de beneficiados em relação a 2024, quando cerca de 17,5 mil pessoas eram contempladas.
Os dados mostram avanço do benefício em todos os oito municípios da região atendidos pela Sabesp. Em Franca, cidade com maior concentração de usuários, o total de beneficiários saltou de aproximadamente 14 mil para cerca de 49 mil pessoas, mais que triplicando o alcance do programa.
Cidades menores também registram alta
O crescimento também foi registrado nos municípios menores da região. Em Rifaina, por exemplo, o número de contemplados passou de 90 para cerca de 690 moradores.
Já em Ribeirão Corrente, os beneficiários aumentaram de 210 para aproximadamente 990 pessoas. Em Restinga, o total saiu de 300 para cerca de 1,2 mil atendidos.
Além de Franca, a Sabesp opera os serviços de abastecimento em Buritizal, Itirapuã, Jeriquara, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente e Rifaina. Os demais municípios da região utilizam sistemas próprios ou administrados por outras companhias.
O aumento no número de beneficiados pela Tarifa Social é em relação ao período anterior à desestatização da Sabesp, em 2024.
Descontos podem chegar a 78%
A Tarifa Social Paulista oferece descontos que podem chegar a 78% na conta de água, dependendo da faixa de enquadramento do usuário.
O acesso ao benefício é feito principalmente por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, utilizado nas categorias Vulnerável e Social I.
Para famílias que ainda não possuem cadastro atualizado, a orientação é procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. A atualização das informações cadastrais é considerada fundamental para garantir o acesso ao desconto.
Segundo a Sabesp, parte dos beneficiários da categoria Social II também é identificada diretamente pela companhia, conforme o andamento de obras e ações previstas no cronograma de atendimento social.
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