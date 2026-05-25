Um homem foi autuado em flagrante após agredir a ex-companheira e duas amigas dela durante uma festa de carros realizada na madrugada deste domingo, 24, em Restinga. O caso aconteceu por volta das 3h52, na rua Luís Antônio Giora, e mobilizou equipes da Polícia Militar após denúncias de briga e tumulto no local. Segundo o boletim de ocorrência, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes. Apesar do flagrante, a Justiça concedeu liberdade provisória ao investigado, mediante cumprimento de medidas protetivas.

O conflito e a ação policial

De acordo com a Polícia Militar, o encontro de carros reunia grande aglomeração quando os policiais foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de violência envolvendo um casal.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram tumulto em frente à residência do investigado. Na esquina da festa, a ex-companheira do suspeito e duas amigas passaram a pedir socorro ao perceberem a aproximação da viatura, afirmando que o homem pretendia voltar a agredi-las.