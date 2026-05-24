Um casal ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desse sábado, 23, na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", no bairro Vila Santa Maria, em Franca.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, o casal seguia em um Corsa branco no sentido centro–bairro quando começou uma discussão dentro do veículo. Durante o desentendimento, o motorista não percebeu um Fiat Argo preto que estava estacionado regularmente na via e acabou atingindo a traseira do automóvel.
Veículos ficaram bastante danificados
Com a força da colisão, a parte frontal do Corsa ficou completamente destruída. O Fiat Argo também sofreu grandes danos na traseira.
Populares que estavam próximos ao local prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Casal foi socorrido
As vítimas receberam atendimento ainda no local e depois foram encaminhadas para avaliação médica. O estado de saúde do casal não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.
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