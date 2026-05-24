Um casal ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desse sábado, 23, na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", no bairro Vila Santa Maria, em Franca.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o casal seguia em um Corsa branco no sentido centro–bairro quando começou uma discussão dentro do veículo. Durante o desentendimento, o motorista não percebeu um Fiat Argo preto que estava estacionado regularmente na via e acabou atingindo a traseira do automóvel.

Veículos ficaram bastante danificados

Com a força da colisão, a parte frontal do Corsa ficou completamente destruída. O Fiat Argo também sofreu grandes danos na traseira.