24 de maio de 2026
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PRESIDENTE VARGAS

Discussão dentro de carro termina em batida e deixa casal ferido

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro que o casal estava bateu na traseira de um Fiat Argo que estava estacionado
Carro que o casal estava bateu na traseira de um Fiat Argo que estava estacionado

Um casal ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desse sábado, 23, na avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida", no bairro Vila Santa Maria, em Franca.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, o casal seguia em um Corsa branco no sentido centro–bairro quando começou uma discussão dentro do veículo. Durante o desentendimento, o motorista não percebeu um Fiat Argo preto que estava estacionado regularmente na via e acabou atingindo a traseira do automóvel.

Veículos ficaram bastante danificados

Com a força da colisão, a parte frontal do Corsa ficou completamente destruída. O Fiat Argo também sofreu grandes danos na traseira.

Populares que estavam próximos ao local prestaram os primeiros atendimentos e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Casal foi socorrido

As vítimas receberam atendimento ainda no local e depois foram encaminhadas para avaliação médica. O estado de saúde do casal não havia sido divulgado até a última atualização desta reportagem.

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