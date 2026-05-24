O velório de Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, será realizado neste domingo, no Velório São Vicente, em Franca, das 12h30 às 16h, na sala 10. O sepultamento está marcado para o Cemitério Santo Agostinho. Walisson deixa mulher e familiares abalados com a tragédia.
Segundo a irmã da vítima, a família descobriu o acidente após ver as primeiras informações divulgadas na imprensa. Preocupados, eles tentaram contato com o coletor, que fazia a rota do Jardim Noêmia, mas ele não atendia o telefone. “A gente ficou preocupado porque ele fazia o Noêmia. Falei para ligarem para a esposa dele, mas ele não atendia”, contou.
Na tentativa de entender o que havia acontecido, familiares também ligaram para o motorista do caminhão, sem sucesso. “Começamos a ligar para o motorista e ele não atendia. Depois, eles vieram aqui pessoalmente.”
De acordo com ela, o motorista e um responsável pela empresa foram até a casa da família para comunicar oficialmente a morte.
Apesar da dor, a irmã destacou que houve apoio desde o início. “Eles deram todo suporte. Fomos então avisar o restante da família, e eles estiveram o tempo todo com a gente. O motorista também.”
Em meio ao luto, a dor ainda é difícil de expressar. “Está doendo muito”, desabafou.
Nota de pesar empresa
Em nota, a empresa responsável pela coleta, Sempre Franca, lamentou profundamente o ocorrido e informou que está prestando assistência à família. “A Sempre Franca manifesta profundo pesar pelo ocorrido. A empresa está prestando todo o apoio necessário à família, oferecendo acolhimento e acompanhamento neste momento delicado.”
A empresa também informou que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades, com acompanhamento direto, e reforçou o compromisso com a segurança. “Todas as circunstâncias relacionadas ao acidente estão sendo cuidadosamente apuradas pelas autoridades competentes, com o acompanhamento próximo da empresa, a fim de esclarecer os fatos com responsabilidade, respeito e transparência.”
Por fim, a nota pede respeito neste momento de luto. “Neste momento, pedimos respeito à família, aos colegas e a todos os envolvidos.”
O caso
Walisson foi atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite desse sábado, 23, no Jardim Noêmia, em Franca. Segundo as informações, o motorista não teria visto o jovem atrás do veículo ao realizar a manobra de marcha à ré, momento em que acabou atingindo a vítima. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo, e afirmou não ter percebido a presença do trabalhador.
A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias do acidente.
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