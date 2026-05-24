O velório de Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, será realizado neste domingo, no Velório São Vicente, em Franca, das 12h30 às 16h, na sala 10. O sepultamento está marcado para o Cemitério Santo Agostinho. Walisson deixa mulher e familiares abalados com a tragédia.

Segundo a irmã da vítima, a família descobriu o acidente após ver as primeiras informações divulgadas na imprensa. Preocupados, eles tentaram contato com o coletor, que fazia a rota do Jardim Noêmia, mas ele não atendia o telefone. “A gente ficou preocupado porque ele fazia o Noêmia. Falei para ligarem para a esposa dele, mas ele não atendia”, contou.

Na tentativa de entender o que havia acontecido, familiares também ligaram para o motorista do caminhão, sem sucesso. “Começamos a ligar para o motorista e ele não atendia. Depois, eles vieram aqui pessoalmente.”