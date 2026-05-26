26 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Franca terá manhãs frias e tempo seco ao longo da semana

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Leonardo de Oliveira/GCN
Vista da Rodovia Cândido Portinari, na zona oeste de Franca
Vista da Rodovia Cândido Portinari, na zona oeste de Franca

Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana de clima típico de outono, com temperaturas amenas, manhãs mais frias e predomínio de céu nublado nos próximos dias. A previsão do tempo indica estabilidade até sexta-feira, sem expectativa de chuva significativa na cidade.

Segundo a Climatempo, a terça-feira, 26, começou com temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia, cenário comum nesta época do ano. Ao longo da tarde, os termômetros devem alcançar os 26°C, garantindo sensação de conforto térmico para a população. Apesar da presença do sol em alguns períodos, a nebulosidade deve predominar durante boa parte do dia e também à noite.

Na quarta-feira, 27, o tempo segue estável. A previsão aponta mínima em torno de 16°C e máxima de 27°C, com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não há indicativo de chuva expressiva para a região.

A quinta-feira, 28, deve manter o mesmo padrão climático. As temperaturas variam entre 16°C e 27°C, com sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. A umidade do ar tende a permanecer em níveis mais confortáveis durante a manhã e no início da noite, enquanto as tardes continuam com sensação agradável.

Já na sexta-feira, 29, a previsão indica manutenção na temperatura máxima, que não deve ultrapassar os 27°C. O céu permanece com bastante nebulosidade, especialmente no período da tarde, mas a chance de chuva segue baixa.

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