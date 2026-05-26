Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana de clima típico de outono, com temperaturas amenas, manhãs mais frias e predomínio de céu nublado nos próximos dias. A previsão do tempo indica estabilidade até sexta-feira, sem expectativa de chuva significativa na cidade.

Segundo a Climatempo, a terça-feira, 26, começou com temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia, cenário comum nesta época do ano. Ao longo da tarde, os termômetros devem alcançar os 26°C, garantindo sensação de conforto térmico para a população. Apesar da presença do sol em alguns períodos, a nebulosidade deve predominar durante boa parte do dia e também à noite.

Na quarta-feira, 27, o tempo segue estável. A previsão aponta mínima em torno de 16°C e máxima de 27°C, com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não há indicativo de chuva expressiva para a região.