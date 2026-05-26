Os moradores de Franca devem enfrentar uma semana de clima típico de outono, com temperaturas amenas, manhãs mais frias e predomínio de céu nublado nos próximos dias. A previsão do tempo indica estabilidade até sexta-feira, sem expectativa de chuva significativa na cidade.
Segundo a Climatempo, a terça-feira, 26, começou com temperaturas mais baixas nas primeiras horas do dia, cenário comum nesta época do ano. Ao longo da tarde, os termômetros devem alcançar os 26°C, garantindo sensação de conforto térmico para a população. Apesar da presença do sol em alguns períodos, a nebulosidade deve predominar durante boa parte do dia e também à noite.
Na quarta-feira, 27, o tempo segue estável. A previsão aponta mínima em torno de 16°C e máxima de 27°C, com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. Mesmo com o aumento da nebulosidade, não há indicativo de chuva expressiva para a região.
A quinta-feira, 28, deve manter o mesmo padrão climático. As temperaturas variam entre 16°C e 27°C, com sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia. A umidade do ar tende a permanecer em níveis mais confortáveis durante a manhã e no início da noite, enquanto as tardes continuam com sensação agradável.
Já na sexta-feira, 29, a previsão indica manutenção na temperatura máxima, que não deve ultrapassar os 27°C. O céu permanece com bastante nebulosidade, especialmente no período da tarde, mas a chance de chuva segue baixa.
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