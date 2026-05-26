Franca recebe nesta quarta-feira, 27, a 5ª edição do “Exporta Franca”, iniciativa voltada ao fortalecimento e à internacionalização de empresas locais. O evento será realizado a partir das 8 horas, no anfiteatro do Ciesp, no Parque Progresso.

Promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento em parceria com a InvestSP, o encontro terá foco na ampliação de oportunidades de exportação para micro e pequenas empresas da região.

A programação contará com apresentações de programas de capacitação, análises de mercado e orientações técnicas para empresários interessados em expandir seus negócios para outros países.