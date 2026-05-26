26 de maio de 2026
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MERCADO EXTERIOR

Franca realiza evento nesta quarta para ampliar exportações

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Abertura do Exporta Franca, em 2023
Abertura do Exporta Franca, em 2023

Franca recebe nesta quarta-feira, 27, a 5ª edição do “Exporta Franca”, iniciativa voltada ao fortalecimento e à internacionalização de empresas locais. O evento será realizado a partir das 8 horas, no anfiteatro do Ciesp, no Parque Progresso.

Promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento em parceria com a InvestSP, o encontro terá foco na ampliação de oportunidades de exportação para micro e pequenas empresas da região.

A programação contará com apresentações de programas de capacitação, análises de mercado e orientações técnicas para empresários interessados em expandir seus negócios para outros países.

O evento também terá participação presencial de câmaras de comércio do Peru, Canadá e Croácia, além de representantes do Chile de forma on-line. A proposta é aproximar empresários locais de mercados internacionais e estimular conexões comerciais.

Rodadas de conversa e atendimento técnico

Além das palestras, a programação inclui rodadas de conversa e mesas de atendimento voltadas ao empresariado regional.

A iniciativa conta com apoio do Sebrae, Acif, Assintecal, Cocapec, Senai e Sindifranca.

O anfiteatro do Ciesp está localizado na rua Marco Aurélio de Luca, 2.240, no Parque Progresso.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3711-9830 e (16) 3721-4669 (WhatsApp).

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