A Câmara Municipal de Franca vota, na sessão ordinária desta terça-feira, 26, dois projetos nas áreas de segurança pública e saúde. Um deles prevê abertura de crédito adicional para custear a chamada Atividade Delegada. O outro estabelece diretrizes para atendimento odontológico humanizado a mulheres vítimas de violência doméstica.

Projeto prevê R$ 214 mil para Atividade Delegada

O projeto encaminhado pela Prefeitura de Franca autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de até R$ 214 mil no orçamento municipal de 2026 para garantir a execução da Atividade Delegada.

A proposta prevê o repasse de recursos ao Fundo de Manutenção da Polícia do Estado para custear despesas relacionadas ao trabalho de policiais militares em ações de apoio à fiscalização municipal.