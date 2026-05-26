Professores e servidores técnico-administrativos da Unesp (Universidade Estadual Paulista) em Franca decidiram entrar em greve após assembleia realizada no último dia 20 de maio. O movimento acompanha paralisações em outras unidades da universidade, além de campi da USP (Universidade de São Paulo) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Os estudantes da Unesp Franca também estão paralisados desde 11 de maio.

A mobilização segue o indicativo do Fórum das Seis, entidade que reúne sindicatos e representações das universidades estaduais paulistas. Entre as principais reivindicações, estão reajuste salarial, ampliação das políticas de permanência estudantil e mudanças no modelo de financiamento das instituições públicas.

Segundo o movimento grevista, atualmente as universidades estaduais recebem 9,57% da arrecadação do ICMS. O percentual está congelado desde 1995, apesar da expansão das universidades nas últimas décadas. Com a reforma tributária e a substituição do imposto, trabalhadores e estudantes defendem que 8,64% da Receita Tributária Líquida (RTL) do Estado passem a ser destinados às instituições.