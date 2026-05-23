Um coletor de lixo morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no Jardim Noêmia, em Franca. As primeiras informações apontam que o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não teria percebido a presença do trabalhador atrás do veículo.

O acidente causou desespero entre moradores próximos. Um deles, José Eduardo Teófilo, que vive em uma casa na esquina onde tudo aconteceu, relatou os momentos de tensão.

“Eu estava na varanda quando ouvi um grito forte na rua. As pessoas começaram a gritar desesperadas. Saí correndo para ver o que era e encontrei os coletores muito abalados. O trabalhador estava debaixo do caminhão, com a perna presa na roda. Não vi sangue, mas ele estava imóvel, não se mexia”, contou.