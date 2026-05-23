Um coletor de lixo morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no Jardim Noêmia, em Franca. As primeiras informações apontam que o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não teria percebido a presença do trabalhador atrás do veículo.
O acidente causou desespero entre moradores próximos. Um deles, José Eduardo Teófilo, que vive em uma casa na esquina onde tudo aconteceu, relatou os momentos de tensão.
“Eu estava na varanda quando ouvi um grito forte na rua. As pessoas começaram a gritar desesperadas. Saí correndo para ver o que era e encontrei os coletores muito abalados. O trabalhador estava debaixo do caminhão, com a perna presa na roda. Não vi sangue, mas ele estava imóvel, não se mexia”, contou.
Segundo o morador, colegas da vítima disseram que o motorista teria iniciado a ré, momento em que o coletor tentou sair de trás do caminhão, mas acabou tropeçando e caindo. O veículo continuou a manobra e o atingiu.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. De acordo com o cabo Terencio, o motorista realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.
“O condutor fazia uma manobra de marcha à ré e, por motivos que ainda serão esclarecidos, não visualizou o funcionário, vindo a atropelá-lo na parte traseira do caminhão. Os demais coletores alertaram o motorista, que desceu do veículo e encontrou a vítima já embaixo do caminhão. O socorro foi acionado imediatamente, mas o médico do Samu constatou o óbito no local”, explicou o policial.
Ainda segundo a PM, o motorista e os outros dois coletores foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), devido à gravidade da ocorrência.
A perícia técnica esteve no local e realizou os trabalhos iniciais. As circunstâncias exatas do acidente agora serão investigadas.
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