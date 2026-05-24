Foi identificado como Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, o coletor de lixo que morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no Jardim Noêmia, em Franca.
Segundo as informações apuradas pela polícia, o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não teria percebido a presença do trabalhador atrás do veículo no momento do acidente.
Trabalhador tentou sair da trajetória
De acordo com relatos colhidos no local, Walisson teria tentado sair da trajetória do caminhão ao perceber a movimentação do veículo, mas acabou tropeçando e caindo. O caminhão continuou a manobra e atingiu o jovem.
Moradores da região presenciaram a cena e relataram momentos de desespero.
“Eu estava na varanda quando ouvi um grito forte. As pessoas começaram a gritar desesperadas. Saí correndo e encontrei os coletores muito abalados. O trabalhador estava debaixo do caminhão, com a perna presa na roda. Ele não se mexia”, contou o morador José Eduardo Teófilo.
Bafômetro deu negativo
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.
Segundo o cabo Terencio, os demais coletores ainda tentaram alertar o condutor durante a manobra.
“O socorro foi acionado imediatamente, mas o médico do Samu constatou o óbito ainda no local”, afirmou o policial.
Caso segue sob investigação
Devido à gravidade da ocorrência, o motorista e outros dois coletores foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos.
A Polícia Científica realizou a perícia no local e a Polícia Civil irá investigar as circunstâncias exatas do acidente.
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