Foi identificado como Walisson Lincon Almeida Gomes, de 25 anos, o coletor de lixo que morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no Jardim Noêmia, em Franca.

Segundo as informações apuradas pela polícia, o motorista realizava uma manobra de marcha à ré e não teria percebido a presença do trabalhador atrás do veículo no momento do acidente.

Trabalhador tentou sair da trajetória

De acordo com relatos colhidos no local, Walisson teria tentado sair da trajetória do caminhão ao perceber a movimentação do veículo, mas acabou tropeçando e caindo. O caminhão continuou a manobra e atingiu o jovem.