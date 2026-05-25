Cinco municípios da região administrativa de Franca receberam kits e viaturas para combate a incêndios florestais nos primeiros cinco meses de 2026, em ação da Defesa Civil do Estado de São Paulo voltada à preparação para o período de estiagem e queimadas. Aramina, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga e Sales Oliveira foram contempladas pela Operação SP Sem Fogo, estratégia estadual que reúne órgãos públicos em ações de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios em vegetação.

Os equipamentos entregues variam de acordo com a estrutura e a necessidade operacional de cada município. Entre os materiais distribuídos estão viaturas 4×2 equipadas com kits de combate a incêndio de 400 litros, compostos por tanque, bomba motorizada e mangueira.

Em algumas cidades, os conjuntos foram ampliados com viaturas 4×2 ou 4×4, kits de 400 ou 600 litros, geradores portáteis, motosserras, sopradores, tendas, tripés de iluminação e rádios de comunicação. Municípios que já possuíam veículos receberam kits complementares para reforçar o atendimento das equipes locais.

Intervenção estadual