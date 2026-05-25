Cinco municípios da região administrativa de Franca receberam kits e viaturas para combate a incêndios florestais nos primeiros cinco meses de 2026, em ação da Defesa Civil do Estado de São Paulo voltada à preparação para o período de estiagem e queimadas. Aramina, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga e Sales Oliveira foram contempladas pela Operação SP Sem Fogo, estratégia estadual que reúne órgãos públicos em ações de prevenção, monitoramento e combate aos incêndios em vegetação.
Os equipamentos entregues variam de acordo com a estrutura e a necessidade operacional de cada município. Entre os materiais distribuídos estão viaturas 4×2 equipadas com kits de combate a incêndio de 400 litros, compostos por tanque, bomba motorizada e mangueira.
Em algumas cidades, os conjuntos foram ampliados com viaturas 4×2 ou 4×4, kits de 400 ou 600 litros, geradores portáteis, motosserras, sopradores, tendas, tripés de iluminação e rádios de comunicação. Municípios que já possuíam veículos receberam kits complementares para reforçar o atendimento das equipes locais.
Intervenção estadual
A distribuição faz parte da preparação do Governo de São Paulo para o período de maior risco de queimadas, concentrado entre os meses de junho e outubro. Ao todo, 192 municípios paulistas receberam equipamentos nos primeiros meses deste ano.
O reforço da estrutura estadual foi ampliado em 14 de abril, durante as comemorações dos 50 anos da Defesa Civil paulista. Na ocasião, o governo anunciou investimento adicional de R$ 7,8 milhões para a Operação SP Sem Fogo, incluindo a entrega de 34 viaturas equipadas com kits de incêndio e seis caminhões-pipa.
Segundo o governo estadual, a ampliação da operação ocorreu diante da previsão de estiagem mais severa em 2026.
Como funciona a operação
A Operação SP Sem Fogo reúne diferentes órgãos estaduais em ações integradas de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas em áreas verdes próximas de regiões rurais e urbanas.
Participam da iniciativa a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Cetesb, DER, Fundação Florestal, Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Secretaria de Agricultura.
As ações são divididas em quatro frentes: prevenção, controle, monitoramento e combate. A operação também atua em fases classificadas como verde, amarela e vermelha, conforme o avanço da estiagem e o aumento do risco de incêndios no estado.
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