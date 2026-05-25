Um homem foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira, 25, após furtar uma bicicleta e pertences pessoais no Centro de Ituverava. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi identificado com auxílio do sistema de videomonitoramento da cidade e localizado poucas quadras após o crime, ainda com os objetos da vítima.

A equipe da Polícia Militar foi acionada logo após o furto e iniciou buscas pela região central da cidade. As imagens das câmeras de monitoramento ajudaram os policiais a identificar o suspeito e acompanhar seus deslocamentos.

O homem foi encontrado ainda em posse da bicicleta e dos pertences levados da vítima. Ele foi abordado e detido no local pelos policiais militares.

Prisão ratificada