23 de maio de 2026
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URGENTE

Coletor morre atropelado por caminhão de lixo no Noêmia

Por Laís Bachur e Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Caminhão envolvido no acidente
Caminhão envolvido no acidente

Um coletor de lixo morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no bairro Noêmia, em Franca. O acidente aconteceu na rua Professor Moacir de Oliveira.

De acordo com informações apuradas no local, parte da equipe havia descido do veículo para recolher o lixo quando o motorista realizou uma manobra de ré e acabou atingindo um dos trabalhadores que estava atrás do caminhão.

Colegas da vítima relataram que o motorista não teria visto o funcionário no momento da manobra. O coletor morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

A Polícia Científica foi acionada e deve realizar a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente.

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