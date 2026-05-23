Um coletor de lixo morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de coleta na noite deste sábado, 23, no bairro Noêmia, em Franca. O acidente aconteceu na rua Professor Moacir de Oliveira.

De acordo com informações apuradas no local, parte da equipe havia descido do veículo para recolher o lixo quando o motorista realizou uma manobra de ré e acabou atingindo um dos trabalhadores que estava atrás do caminhão.

Colegas da vítima relataram que o motorista não teria visto o funcionário no momento da manobra. O coletor morreu ainda no local antes da chegada do socorro.