Uma auxiliar administrativa de 28 anos registrou um boletim de ocorrência após ter a bolsa furtada de dentro do carro na madrugada da última sexta-feira, 22, em Franca. O veículo estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, quando teve o vidro quebrado. Documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences foram levados. Segundo a vítima, compras por aproximação continuaram sendo realizadas mesmo após o bloqueio dos cartões.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher retornou ao veículo e encontrou o vidro arrombado. Dentro da bolsa estavam documentos como RG, CPF, CNH e cartões bancários e de crédito.

Após perceber o furto, a vítima realizou o bloqueio dos cartões. Ainda assim, segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, novas compras foram identificadas utilizando o cartão físico, inclusive por meio da tecnologia de pagamento por aproximação.

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