Uma auxiliar administrativa de 28 anos registrou um boletim de ocorrência após ter a bolsa furtada de dentro do carro na madrugada da última sexta-feira, 22, em Franca. O veículo estava estacionado na avenida Dom Pedro I, no Jardim Petráglia, quando teve o vidro quebrado. Documentos pessoais, cartões bancários e outros pertences foram levados. Segundo a vítima, compras por aproximação continuaram sendo realizadas mesmo após o bloqueio dos cartões.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher retornou ao veículo e encontrou o vidro arrombado. Dentro da bolsa estavam documentos como RG, CPF, CNH e cartões bancários e de crédito.
Após perceber o furto, a vítima realizou o bloqueio dos cartões. Ainda assim, segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, novas compras foram identificadas utilizando o cartão físico, inclusive por meio da tecnologia de pagamento por aproximação.
Investigação
A auxiliar administrativa informou que procurou instituições financeiras para contestar as transações, mas foi comunicada de que algumas compras não seriam estornadas devido ao uso do cartão físico nas operações.
Entre os itens furtados estão documentos pessoais, bolsa, roupas, carteira e óculos.
Em contato com o portal GCN/Sampi, a vítima afirmou que conseguiu localizar um endereço onde uma das compras teria sido realizada com os cartões furtados. No entanto, ao chegar ao local, encontrou o imóvel desocupado.
Ela informou ainda que busca imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar a Polícia Civil na identificação dos responsáveis pelo crime.
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