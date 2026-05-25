25 de maio de 2026
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OPORTUNIDADES

Procurando emprego? Região de Franca tem mais de 170 vagas; VEJA

Por Pedro Dartibale e Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Atendimento do PAT, na Rodoviária de Franca, no Residencial Baldassari
Atendimento do PAT, na Rodoviária de Franca, no Residencial Baldassari

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta segunda-feira, 25, um total de 170 vagas de emprego na região administrativa de Franca. As oportunidades são oferecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Em Franca, os interessados devem procurar a unidade instalada na rodoviária, no Residencial Baldassari, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As funções com maior número de vagas abertas são operador de caixa, com 24 oportunidades, atendente de lojas e mercados, com 16, e alimentador de linha de produção, com 15 postos disponíveis. Também aparecem entre os destaques vagas para pedreiro, confeiteiro, vendedor do comércio varejista, encanador, assistente de vendas, açougueiro e cozinheiro geral.

Segundo o Governo do Estado, as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, o que faz com que o número de vagas varie ao longo do dia. Além do encaminhamento para emprego, os PATs também oferecem serviços gratuitos, como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação profissional.

Confira as dez ocupações com mais vagas disponíveis na região:

  • Operador de caixa: 24 vagas;
  • Atendente de lojas e mercados: 16 vagas;
  • Alimentador de linha de produção: 15 vagas;
  • Pedreiro: 11 vagas;
  • Confeiteiro: 10 vagas;
  • Vendedor de comércio varejista: 9 vagas;
  • Encanador: 8 vagas;
  • Assistente de vendas: 7 vagas;
  • Açougueiro: 5 vagas;
  • Cozinheiro geral: 4 vagas.

Em Franca, o atendimento do PAT funciona na Rodoviária, localizada na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.

Empresa abre vagas em Franca

Além das oportunidades intermediadas pelos PATs, o Grupo Atram anunciou nesta segunda-feira, 25, a abertura de cinco vagas em Franca para os cargos de analista financeiro, auxiliar de faturamento, conferente e estoquista.

De acordo com a empresa, há uma vaga para analista financeiro, uma para auxiliar de faturamento, uma para conferente e duas para estoquista.

Para a função de analista financeiro, a exigência é ensino superior completo ou em andamento em Administração, Contabilidade, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas. Também são solicitados experiência em rotinas financeiras, conhecimento em conciliação bancária e controle de recebíveis, domínio intermediário ou avançado de Excel e experiência com sistemas ERP ou financeiros.

Entre as atribuições do cargo estão controle e conciliação de contas a receber, acompanhamento de recebimentos, realização de conciliações bancárias, monitoramento de prazos de pagamento e atualização de indicadores de inadimplência, além da elaboração de relatórios gerenciais.

As vagas de conferente e auxiliar de faturamento exigem ensino médio e experiência na função. Para estoquista, o requisito é ensino fundamental e experiência anterior na área.

Os benefícios oferecidos incluem plano de saúde coparticipativo da Unimed, seguro de vida, vale-refeição e desconto em produtos da marca O Boticário, conforme o cargo.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail darlene.consultoriarh@gmail.com.

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