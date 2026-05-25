Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta segunda-feira, 25, um total de 170 vagas de emprego na região administrativa de Franca. As oportunidades são oferecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Em Franca, os interessados devem procurar a unidade instalada na rodoviária, no Residencial Baldassari, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As funções com maior número de vagas abertas são operador de caixa, com 24 oportunidades, atendente de lojas e mercados, com 16, e alimentador de linha de produção, com 15 postos disponíveis. Também aparecem entre os destaques vagas para pedreiro, confeiteiro, vendedor do comércio varejista, encanador, assistente de vendas, açougueiro e cozinheiro geral.

Segundo o Governo do Estado, as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, o que faz com que o número de vagas varie ao longo do dia. Além do encaminhamento para emprego, os PATs também oferecem serviços gratuitos, como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação profissional.