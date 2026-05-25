Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta segunda-feira, 25, um total de 170 vagas de emprego na região administrativa de Franca. As oportunidades são oferecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Em Franca, os interessados devem procurar a unidade instalada na rodoviária, no Residencial Baldassari, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.
As funções com maior número de vagas abertas são operador de caixa, com 24 oportunidades, atendente de lojas e mercados, com 16, e alimentador de linha de produção, com 15 postos disponíveis. Também aparecem entre os destaques vagas para pedreiro, confeiteiro, vendedor do comércio varejista, encanador, assistente de vendas, açougueiro e cozinheiro geral.
Segundo o Governo do Estado, as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento, o que faz com que o número de vagas varie ao longo do dia. Além do encaminhamento para emprego, os PATs também oferecem serviços gratuitos, como habilitação ao Seguro-Desemprego e orientação profissional.
Confira as dez ocupações com mais vagas disponíveis na região:
- Operador de caixa: 24 vagas;
- Atendente de lojas e mercados: 16 vagas;
- Alimentador de linha de produção: 15 vagas;
- Pedreiro: 11 vagas;
- Confeiteiro: 10 vagas;
- Vendedor de comércio varejista: 9 vagas;
- Encanador: 8 vagas;
- Assistente de vendas: 7 vagas;
- Açougueiro: 5 vagas;
- Cozinheiro geral: 4 vagas.
Em Franca, o atendimento do PAT funciona na Rodoviária, localizada na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
Empresa abre vagas em Franca
Além das oportunidades intermediadas pelos PATs, o Grupo Atram anunciou nesta segunda-feira, 25, a abertura de cinco vagas em Franca para os cargos de analista financeiro, auxiliar de faturamento, conferente e estoquista.
De acordo com a empresa, há uma vaga para analista financeiro, uma para auxiliar de faturamento, uma para conferente e duas para estoquista.
Para a função de analista financeiro, a exigência é ensino superior completo ou em andamento em Administração, Contabilidade, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas. Também são solicitados experiência em rotinas financeiras, conhecimento em conciliação bancária e controle de recebíveis, domínio intermediário ou avançado de Excel e experiência com sistemas ERP ou financeiros.
Entre as atribuições do cargo estão controle e conciliação de contas a receber, acompanhamento de recebimentos, realização de conciliações bancárias, monitoramento de prazos de pagamento e atualização de indicadores de inadimplência, além da elaboração de relatórios gerenciais.
As vagas de conferente e auxiliar de faturamento exigem ensino médio e experiência na função. Para estoquista, o requisito é ensino fundamental e experiência anterior na área.
Os benefícios oferecidos incluem plano de saúde coparticipativo da Unimed, seguro de vida, vale-refeição e desconto em produtos da marca O Boticário, conforme o cargo.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail darlene.consultoriarh@gmail.com.
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