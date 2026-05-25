A chegada da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres marcou, na manhã desta segunda-feira, 25, o início da agenda do Governo do Estado em Franca nesta semana. Instalada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, a estrutura oferecerá até sexta-feira, 29, atendimento gratuito e especializado para mulheres vítimas de violência, reunindo em um único espaço serviços da Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e rede de acolhimento psicossocial.
A abertura oficial das atividades ocorreu no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e reuniu representantes das forças de segurança, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Prefeitura de Franca e demais instituições ligadas à proteção das mulheres. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura.
Durante entrevista ao jornalista e apresentador Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, afirmou que o objetivo do Circuito é facilitar o acesso das mulheres aos serviços públicos de proteção.
“O Circuito Integrado é uma política pública itinerante do Governo do Estado de São Paulo. É a única no país criada para levar aos municípios toda a rede de proteção. A mulher consegue, em um único espaço, ter acolhimento psicossocial, atendimento da Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Ministério Público e Judiciário”, afirmou.
Interligação dos serviços
Segundo a secretária, a proposta busca reduzir as dificuldades enfrentadas por mulheres que decidem denunciar situações de violência. Ela explicou que, muitas vezes, as vítimas precisam percorrer diferentes órgãos e repetir diversas vezes seus relatos, o que pode desestimular a continuidade da denúncia.
“Muitas vezes, quando ela decide pedir ajuda, precisa percorrer vários órgãos, repetir sua história e enfrentar barreiras que podem fazê-la desistir. Aqui, ela terá atendimento rápido e efetivo, podendo sair da carreta já com a medida protetiva em andamento para análise”, disse.
No local, as mulheres passam inicialmente por atendimento psicossocial, onde é realizada uma avaliação de risco. Depois, podem registrar boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva de urgência e receber orientação jurídica da Defensoria Pública sobre temas como guarda dos filhos, divórcio e outros direitos.
Apoio após o atendimento
De acordo com Adriana Liporoni, o acompanhamento continua após o primeiro atendimento realizado na carreta. Ela destacou que a integração com os municípios é parte central da proposta.
“Ela sai desse atendimento integrada a uma rede de proteção. O município acompanha essa mulher, oferecendo encaminhamento psicológico, cursos profissionalizantes e suporte para reinserção no mercado de trabalho. Muitas mulheres não conseguem romper o ciclo da violência por dependência econômica do agressor”, afirmou.
A secretária também ressaltou que a violência contra a mulher não se limita às agressões físicas e alertou para a importância de denúncias em casos de violência psicológica.
“A agressão física é o último estágio. A violência psicológica também é violência. Humilhação, controle, ameaças e constrangimentos precisam ser denunciados”, declarou.
Ela ainda convidou mulheres da região a procurarem o serviço mesmo em situações que não tenham evoluído para agressões físicas.
“Venham nos conhecer, pedir informações e orientação. O Estado está olhando para essas mulheres e quer mostrar que elas não estão sozinhas”, afirmou.
Atendimento regional
Além de Franca, a carreta atenderá mulheres dos municípios de Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista.
O funcionamento será nesta segunda-feira, das 13h às 17h; de terça a quinta-feira, das 9h às 17h; e na sexta-feira, das 9h às 13h.
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