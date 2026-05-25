A chegada da carreta do Circuito Integrado de Proteção às Mulheres marcou, na manhã desta segunda-feira, 25, o início da agenda do Governo do Estado em Franca nesta semana. Instalada na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro, a estrutura oferecerá até sexta-feira, 29, atendimento gratuito e especializado para mulheres vítimas de violência, reunindo em um único espaço serviços da Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e rede de acolhimento psicossocial.

A abertura oficial das atividades ocorreu no auditório da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e reuniu representantes das forças de segurança, órgãos do Judiciário, Ministério Público, Prefeitura de Franca e demais instituições ligadas à proteção das mulheres. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura.

Durante entrevista ao jornalista e apresentador Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, afirmou que o objetivo do Circuito é facilitar o acesso das mulheres aos serviços públicos de proteção.