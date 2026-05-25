O governador de Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em Franca para a inauguração oficial do Hospital Estadual Três Colinas "Dom Diógenes Silva Matthes".
Segundo a agenda divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio chega à cidade nesta quarta-feira, 27, quando participa de um jantar com prefeitos da região. Na quinta-feira, 28, às 10h, ele inaugura a nova unidade de saúde, construída no Bairro Espraiado.
Antes da cerimônia oficial no hospital, Tarcísio tem visita programada à sede do Portal GCN e da Rádio Difusora, às 8h30, onde concederá entrevista exclusiva.
Localizado na avenida São Vicente, o Hospital Estadual já realiza alguns atendimentos. Com um investimento de R$ 186 milhões, a unidade contará com 225 leitos, com a implantação gradual dos serviços até atingir sua capacidade total.
Terceira visita a Franca
Esta será a terceira visita de Tarcísio a Franca desde que foi eleito governador, em 2022. A primeira ocorreu em dezembro de 2024, durante o voo inaugural da rota Franca-Campinas no aeroporto “Tenente Lund Presotto”. Na ocasião, ele também vistoriou as obras do Hospital Estadual e participou da entrega da pavimentação da rodovia Rio Negro e Solimões, estrada Franca-Batatais, na SP-336.
A segunda passagem pela cidade ocorreu em janeiro deste ano. O governador cumpria agenda em São José da Bela Vista e Jeriquara e aproveitou para visitar novamente as obras do Hospital Estadual de Franca.
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