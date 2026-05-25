O governador de Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em Franca para a inauguração oficial do Hospital Estadual Três Colinas "Dom Diógenes Silva Matthes".

Segundo a agenda divulgada pelo Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio chega à cidade nesta quarta-feira, 27, quando participa de um jantar com prefeitos da região. Na quinta-feira, 28, às 10h, ele inaugura a nova unidade de saúde, construída no Bairro Espraiado.

Antes da cerimônia oficial no hospital, Tarcísio tem visita programada à sede do Portal GCN e da Rádio Difusora, às 8h30, onde concederá entrevista exclusiva.