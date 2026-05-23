A tradicional Associação dos Empregados no Comércio aprovou um novo estatuto e oficializou a mudança de nome para Associação Esportiva Castelinho durante assembleia extraordinária realizada no último dia 13, em Franca. A votação ocorreu justamente no dia em que o clube completou 117 anos de fundação.

A alteração encerra um processo iniciado em 2022 e transforma em identidade jurídica o nome pelo qual a instituição já era conhecida popularmente há décadas: Castelinho.

Além da mudança de nomenclatura, o novo estatuto amplia o objeto social do clube, permitindo atuação esportiva, cultural, social, comunitária e filantrópica. A medida também enquadra formalmente a instituição na Lei Geral do Esporte, abrindo caminho para certificações, captação de recursos públicos e privados e futuros projetos esportivos.