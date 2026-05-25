A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com inscrições abertas, até 6 de junho, para mais uma edição da Rodada da Rede de Negócios, que será realizada no dia 10 de junho, às 19h, no Espaço Don.

O evento é aberto a membros da Rede de Negócios, associados e também a empresários não associados que desejam ampliar conexões e gerar novas oportunidades comerciais. A expectativa é reunir aproximadamente 100 participantes durante o encontro.

Com foco em networking estratégico e qualificado, a Rodada de Negócios tem como objetivo conectar empresas, estimular parcerias e fortalecer o ambiente empresarial local. A dinâmica segue o formato já conhecido das edições anteriores: os participantes são distribuídos em mesas com até 12 pessoas e têm 1 minuto para apresentar seus produtos ou serviços em cada rodada.

Ao longo do encontro, os empresários passam por diferentes mesas, ampliando o alcance das conexões e aumentando as chances de gerar negócios.

“É um ambiente preparado para gerar conexões reais. A cada rodada, o empresário tem a oportunidade de apresentar sua empresa de forma objetiva e estratégica, criando vínculos que podem se transformar em parcerias e negócios”, destaca Karla Roncari, coordenadora da Rede de Negócios ACIF.

As vagas são limitadas. Os valores para participação são de R$ 150 para membros da Rede, R$ 200 para associados da ACIF e R$ 250 para não associados. As inscrições serão feitas por meio de formulário online.

Serviço

Rodada da Rede de Negócios ACIF