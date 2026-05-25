Um jovem se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira, 25, na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.
Segundo as informações da polícia, o motorista seguia em um Volkswagen Up! branco no sentido Distrito Industrial quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.
O veículo atingiu o guard rail com muita força, chegando a entortar a estrutura de proteção da rodovia.
Com o impacto, o carro rodou na pista e parou no canteiro central, ficando posicionado no sentido contrário ao que trafegava.
Motorista saiu ileso
Apesar da violência da batida e dos grandes danos causados ao veículo, o jovem não sofreu ferimentos.
A concessionária responsável pela rodovia esteve no local para prestar atendimento e realizar a sinalização da via.
As causas do acidente ainda serão apuradas.
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