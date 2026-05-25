Um jovem se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira, 25, na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.

Segundo as informações da polícia, o motorista seguia em um Volkswagen Up! branco no sentido Distrito Industrial quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

O veículo atingiu o guard rail com muita força, chegando a entortar a estrutura de proteção da rodovia.