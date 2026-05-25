A Meta Platforms, empresa responsável pelo Instagram, retirou do ar o perfil do influenciador digital de Franca, Paulo Henrique Firmo de Souza, conhecido como “Pê”. A medida foi tomada após determinação da Justiça expedida na última semana.

O perfil, que acumulava cerca de 270 mil seguidores, agora exibe a mensagem “Esta página não está disponível”. As publicações e demais conteúdos da conta também deixaram de ser acessíveis.

Prisão ocorreu após investigação da DIG

Paulo Henrique foi preso no último dia 13, durante investigação conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Franca).