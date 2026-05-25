A Meta Platforms, empresa responsável pelo Instagram, retirou do ar o perfil do influenciador digital de Franca, Paulo Henrique Firmo de Souza, conhecido como “Pê”. A medida foi tomada após determinação da Justiça expedida na última semana.
O perfil, que acumulava cerca de 270 mil seguidores, agora exibe a mensagem “Esta página não está disponível”. As publicações e demais conteúdos da conta também deixaram de ser acessíveis.
Prisão ocorreu após investigação da DIG
Paulo Henrique foi preso no último dia 13, durante investigação conduzida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais de Franca).
Segundo a Polícia Civil, ele foi identificado em um esquema envolvendo uma BMW roubada em Franca e que teria sido desmontada para retirada de peças.
Além do influenciador, dois funileiros também seguem presos por suposto envolvimento no caso.
Polícia investiga rifas virtuais
Após a prisão, a Polícia Civil abriu uma nova frente de investigação para apurar a suposta prática ilegal de rifas virtuais promovidas pela internet.
De acordo com os investigadores, a atividade pode configurar contravenção penal prevista no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.
Além do bloqueio do perfil nas redes sociais, as contas bancárias ligadas ao influenciador também foram bloqueadas por decisão judicial.
Rifas divulgavam motos, carros e dinheiro
Segundo a Polícia Civil, o perfil de Paulo Henrique era utilizado de forma ostensiva para divulgar rifas envolvendo motocicletas, carros, dinheiro em espécie e outros bens de alto valor, sem autorização legal.
As investigações apontam ainda que motocicletas apreendidas anteriormente teriam sido vinculadas aos sorteios promovidos pelo influenciador.
O caso segue em investigação.
Leia mais:
Influencer de Franca tem Instagram e contas bancárias bloqueadas
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.