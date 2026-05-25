25 de maio de 2026
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RONAN ROCHA

Motociclista fica ferido após atropelar cachorro em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu no local do acidente, encaminhando jovem ao pronto-socorro
Equipe do Samu no local do acidente, encaminhando jovem ao pronto-socorro

Um jovem motociclista de 22 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 25, após um acidente na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.

Cachorro atravessou a pista

De acordo com as informações apuradas no local, o rapaz seguia pela rodovia e realizava uma ultrapassagem regular em um caminhão quando foi surpreendido por um cachorro atravessando a pista.

Sem tempo para desviar, o motociclista acabou atingindo o animal.

Com o impacto, o cachorro morreu ainda no local. Já o jovem perdeu o controle da direção da motocicleta, foi arremessado e chegou a rolar pelo asfalto.

Vítima foi socorrida consciente

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros atendimentos.

Segundo as informações iniciais, o motociclista estava consciente e estável, mas apresentava diversas escoriações pelo corpo.

Após o atendimento no local, ele foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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