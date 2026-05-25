Um jovem motociclista de 22 anos ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 25, após um acidente na rodovia Ronan Rocha, nas proximidades da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.

Cachorro atravessou a pista

De acordo com as informações apuradas no local, o rapaz seguia pela rodovia e realizava uma ultrapassagem regular em um caminhão quando foi surpreendido por um cachorro atravessando a pista.

Sem tempo para desviar, o motociclista acabou atingindo o animal.