Ainda em meio ao cheiro de queimado, montes de ferragens retorcidas e placas derretidas espalhadas pelo chão, o empresário Daniel de Freitas Melo Honório, de 50 anos, tenta encontrar forças para recomeçar após o incêndio que destruiu a empresa Flex, especializada em comunicação visual, em Franca.

Poucos dias depois das chamas consumirem praticamente toda a estrutura do barracão, a rotina do empresário deixou de ser marcada por produção, entregas e montagem de letreiros para se transformar em limpeza, retirada de entulho e avaliação estrutural do imóvel.

Estrutura destruída e prejuízo milionário

Segundo Daniel, máquinas de corte a laser, materiais de produção, ferramentas e parte do galpão foram atingidos pelo incêndio. O prejuízo estimado varia entre R$ 700 mil e R$ 800 mil.