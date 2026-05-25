Ainda em meio ao cheiro de queimado, montes de ferragens retorcidas e placas derretidas espalhadas pelo chão, o empresário Daniel de Freitas Melo Honório, de 50 anos, tenta encontrar forças para recomeçar após o incêndio que destruiu a empresa Flex, especializada em comunicação visual, em Franca.
Poucos dias depois das chamas consumirem praticamente toda a estrutura do barracão, a rotina do empresário deixou de ser marcada por produção, entregas e montagem de letreiros para se transformar em limpeza, retirada de entulho e avaliação estrutural do imóvel.
Estrutura destruída e prejuízo milionário
Segundo Daniel, máquinas de corte a laser, materiais de produção, ferramentas e parte do galpão foram atingidos pelo incêndio. O prejuízo estimado varia entre R$ 700 mil e R$ 800 mil.
“Primeiro vem o barracão. Preciso fazer limpeza, retirar tudo, conseguir um laudo de engenharia para saber se está tudo certo estruturalmente. Só depois vou conseguir pensar nas máquinas e no meu lado”, afirmou.
De acordo com ele, duas caçambas de entulho já foram utilizadas desde o incêndio, mas outras ainda serão necessárias para retirar os restos do material queimado.
“Já usamos duas caçambas e vamos precisar de mais umas duas pelo menos. Tem muita coisa para tirar daqui ainda”, disse.
Dentro do galpão, a cena é de destruição completa. Estruturas carbonizadas, chapas deformadas pelo calor e equipamentos sem condições de uso substituíram a antiga linha de produção da empresa.
Suspeita de falha em equipamento
Daniel acredita que o incêndio possa ter começado após uma falha relacionada ao compressor de ar da máquina de corte a laser.
Segundo ele, o equipamento depende de fluxo contínuo de ar para evitar superaquecimento durante o corte dos materiais.
“Pode ter faltado ar no compressor, pode ter furado uma mangueira. São situações que podem acontecer. O problema é que tinha muito material em volta da máquina aguardando corte. Quando pegou fogo em uma placa, rapidamente passou para tudo.”
O acrílico armazenado próximo ao equipamento contribuiu para que as chamas se espalhassem rapidamente pelo barracão.
Daniel contou que havia saído do local por alguns minutos e acompanhava a produção pelas câmeras de segurança do celular.
“Olhei na câmera e estava tudo certo. Só que o tempo que demorei um pouco mais foi exatamente o tempo que precisou para o fogo se alastrar.”
Quando um funcionário chegou ao imóvel, o incêndio já havia tomado conta do espaço.
“Ele abriu o portão e o fogo já estava tomando conta.”
Empresa foi construída ao longo de 20 anos
Sem seguro, o empresário agora tenta lidar com o impacto financeiro e emocional da perda da empresa construída ao longo de duas décadas.
Daniel relembra que iniciou o negócio praticamente sozinho, após vender uma casa para investir na primeira máquina de corte.
“Na época era tudo muito caro. Eu vendi uma casa e investi metade do dinheiro numa máquina simples. Fui um dos primeiros em Franca a trabalhar com esses materiais novos, como acrílico, PVC expandido e ACM.”
Com o passar dos anos, a empresa deixou de fabricar fachadas completas e passou a atuar exclusivamente na produção de letras e peças sob medida para parceiros do setor de comunicação visual.
Agora, a prioridade mudou completamente.
“Hoje a prioridade não é nem a empresa. É colocar a estrutura do barracão de pé novamente. Depois vamos ver se sobra alguma coisa para tentar recuperar máquina e voltar a trabalhar.”
Campanha busca ajudar reconstrução
Amigos, familiares e clientes iniciaram campanhas para arrecadar ajuda ao empresário. Daniel afirma que ainda tenta processar tudo o que aconteceu, mas agradece a mobilização.
“O que vier será bem-vindo. Tem muita gente querendo ajudar e eu ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu.”
Além das doações financeiras, ele também pede apoio com materiais, serviços e itens que possam auxiliar na limpeza e reconstrução do espaço.
“Se tiver alguém que possa ajudar com caçamba, material ou qualquer outro tipo de apoio, vai ajudar muito. Neste momento, toda ajuda faz diferença.”
Quem quiser ajudar Daniel a recuperar o que foi perdido pode doar qualquer valor através da Vakinha, que pode ser encontrada neste endereço.
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