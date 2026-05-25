Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo, 24, após furtar fiação elétrica de um semirreboque estacionado na avenida Paulo Pegrucci, em Batatais.
Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, os policiais constataram que o suspeito havia cortado e levado cerca de 10 metros de fiação elétrica de um semirreboque branco estacionado na via pública.
A ação foi percebida pela própria vítima, que passou a acompanhar o homem após flagrar o crime.
Suspeito tentou fugir pela mata
Com a chegada da PM, o suspeito ainda estava com a fiação furtada nas mãos. Ao receber ordem de parada, ele desobedeceu e fugiu em direção a uma área de mata nos fundos do bairro, abandonando o material durante a tentativa de escapar.
Após diligências, os policiais localizaram e abordaram o homem nas proximidades. Ele não resistiu à prisão.
Em depoimento preliminar, o suspeito confessou o crime e afirmou que pretendia vender o material para comprar drogas.
Material foi recuperado
A vítima reconheceu tanto o autor quanto a fiação subtraída, que foi recuperada e devolvida. A perícia técnica foi acionada para avaliar os danos causados ao veículo.
O homem foi autuado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
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