Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo, 24, após furtar fiação elétrica de um semirreboque estacionado na avenida Paulo Pegrucci, em Batatais.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 16h para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, os policiais constataram que o suspeito havia cortado e levado cerca de 10 metros de fiação elétrica de um semirreboque branco estacionado na via pública.

A ação foi percebida pela própria vítima, que passou a acompanhar o homem após flagrar o crime.

Suspeito tentou fugir pela mata