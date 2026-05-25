Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 25, após invadir uma residência e, durante a fuga, causar danos em uma escola municipal na rua Francisco Marques, na Vila Santos Dumont, em Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom por volta da 1h30 para atender a uma denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o suspeito sobre o telhado do imóvel.

Os agentes deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu e fugiu pelos fundos da residência, invadindo a Escola Municipal Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci.

Suspeito danificou estrutura da escola