Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira, 25, após invadir uma residência e, durante a fuga, causar danos em uma escola municipal na rua Francisco Marques, na Vila Santos Dumont, em Franca.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom por volta da 1h30 para atender a uma denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram o suspeito sobre o telhado do imóvel.
Os agentes deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu e fugiu pelos fundos da residência, invadindo a Escola Municipal Professora Nadeide de Lourdes Oliveira Scarabucci.
Suspeito danificou estrutura da escola
Durante a tentativa de escapar, o suspeito acessou o telhado da quadra esportiva da unidade escolar, o que mobilizou um cerco policial. O alarme da escola foi acionado e, cerca de 20 minutos depois, a equipe de segurança chegou ao local e autorizou a entrada dos policiais para as buscas.
O homem acabou localizado escondido no alçapão da escola. Conforme o registro policial, ele danificou um cano de PVC da calha de escoamento de água, quebrou uma telha da quadra e arrancou a grade de proteção do acesso para conseguir se esconder.
Com o suspeito, os policiais encontraram um alicate, que, segundo a ocorrência, seria utilizado para cortar fios em ações criminosas.
Prisão em flagrante
O homem apresentava ferimentos aparentes e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal antes de seguir para o plantão policial.
A perícia técnica foi acionada para avaliar os danos causados na escola, e imagens dos prejuízos foram anexadas ao inquérito.
O suspeito foi autuado por furto qualificado na forma tentada e dano ao patrimônio público. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante, sem arbitramento de fiança. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.