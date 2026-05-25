Um acidente de trânsito provocado por um saco de lixo deixado na pista foi registrado na noite deste domingo, 23, no quilômetro 2 da Rodovia Nelson Nogueira, no sentido Ribeirão Corrente–Franca, e terminou com um motociclista ferido.
Segundo as informações apuradas, a motorista de um Fiat Uno precisou frear bruscamente após perceber um saco de lixo no meio da rodovia.
Logo atrás, o condutor de um Chevrolet Celta também reduziu rapidamente a velocidade e tentou desviar para o acostamento para evitar a colisão, mas acabou atingindo a lateral traseira do Uno.
Motociclista bateu na traseira do carro
Na sequência, um motociclista que conduzia uma Honda Fan 150 não conseguiu parar a tempo e colidiu violentamente na traseira do Uno.
Com o impacto, o vidro traseiro do veículo estilhaçou completamente e a parte traseira ficou bastante danificada.
O motociclista sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido por pessoas que passavam pelo local antes da chegada das equipes de emergência.
Polícia registrou ocorrência
O Corpo de Bombeiros esteve na rodovia, mas a vítima já havia sido encaminhada para atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e as circunstâncias do acidente serão investigadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.