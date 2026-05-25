Um acidente de trânsito provocado por um saco de lixo deixado na pista foi registrado na noite deste domingo, 23, no quilômetro 2 da Rodovia Nelson Nogueira, no sentido Ribeirão Corrente–Franca, e terminou com um motociclista ferido.

Segundo as informações apuradas, a motorista de um Fiat Uno precisou frear bruscamente após perceber um saco de lixo no meio da rodovia.

Logo atrás, o condutor de um Chevrolet Celta também reduziu rapidamente a velocidade e tentou desviar para o acostamento para evitar a colisão, mas acabou atingindo a lateral traseira do Uno.

Motociclista bateu na traseira do carro