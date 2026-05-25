Um jovem de Franca vai representar o Brasil em um campeonato mundial de Call of Duty: Warzone, um dos principais jogos de batalha online da atualidade. Gustavo Silva Lopes dos Santos, conhecido no cenário competitivo como “Padrinnn”, garantiu vaga para disputar o Mundial da modalidade em Paris, na França, entre os dias 28 e 31 de julho.

Aos 20 anos, o francano integra a organização New Icons e soma mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Criado no Jardim Aeroporto, Gustavo começou a produzir conteúdo para a internet ainda criança e transformou o hobby em profissão.

O campeonato reunirá 32 equipes de diversos países e integra a Esports World Cup 2026. A competição distribuirá US$ 1 milhão em premiação para o time campeão.

As primeiras lives e o sonho profissional