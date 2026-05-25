Um jovem de Franca vai representar o Brasil em um campeonato mundial de Call of Duty: Warzone, um dos principais jogos de batalha online da atualidade. Gustavo Silva Lopes dos Santos, conhecido no cenário competitivo como “Padrinnn”, garantiu vaga para disputar o Mundial da modalidade em Paris, na França, entre os dias 28 e 31 de julho.
Aos 20 anos, o francano integra a organização New Icons e soma mais de 150 mil seguidores nas redes sociais. Criado no Jardim Aeroporto, Gustavo começou a produzir conteúdo para a internet ainda criança e transformou o hobby em profissão.
O campeonato reunirá 32 equipes de diversos países e integra a Esports World Cup 2026. A competição distribuirá US$ 1 milhão em premiação para o time campeão.
As primeiras lives e o sonho profissional
Muito antes do cenário internacional, Gustavo já passava horas gravando vídeos em casa, em Franca. Segundo os pais, Stefanie Lima Lopes e Michael Lopes dos Santos, ele começou ainda criança fazendo vídeos para o YouTube sobre jogos, controles e partidas online.
A estrutura era improvisada: um PlayStation 4 que aquecia constantemente e um notebook emprestado da avó. Mesmo assim, ele manteve a rotina de transmissões enquanto conciliava os estudos.
“Eu sempre gostei de games e queria levar isso além de um hobby. Sempre foi meu sonho. Desde moleque, me dediquei junto com meus pais para fazer isso dar certo”, contou Gustavo.
O primeiro avanço veio após conquistar o selo de afiliado da Twitch. A partir dali, começou a disputar campeonatos online e ganhar espaço no cenário competitivo brasileiro.
Em 2024, já maior de idade, disputou o primeiro campeonato presencial da carreira, no Guarujá, e terminou campeão diante de alguns dos principais nomes do cenário nacional.
O sonho interrompido pelos vistos negados
Após vencer um campeonato sul-americano, Gustavo conquistou a primeira vaga para disputar um Mundial de Warzone nos Estados Unidos. O torneio seria realizado em Las Vegas, mas ele acabou impedido de competir após ter o visto negado.
Segundo a família, foram várias tentativas frustradas ao longo dos últimos anos. No total, o jogador teve cinco pedidos de visto recusados para competições internacionais nos Estados Unidos.
“Foi um dos piores momentos da minha vida, vendo o meu sonho indo embora por conta de um visto americano”, relembrou.
Mesmo sem conseguir viajar naquele período, Gustavo continuou treinando, produzindo conteúdo e disputando torneios online. O desempenho ajudou o nome “Padrinnn” a crescer ainda mais dentro da comunidade de Warzone.
Mundial em Paris marca virada na carreira
Em 2026, Gustavo voltou a focar totalmente no competitivo após a confirmação de uma nova edição do Mundial, inicialmente prevista para a Arábia Saudita e posteriormente transferida para Paris, na França.
Foram meses de treinos diários até a confirmação da vaga internacional.
“Passou um filme na minha cabeça. Parecia história de filme motivacional. Depois de tantas lutas, o resultado chegou da melhor forma”, afirmou.
Além da disputa pelo título mundial, o jogador também carregará o nome de Franca em uma das principais competições de eSports do planeta.
“Pra gente é um orgulho imenso ver um jovem de Franca chegando a um campeonato mundial e levando o nome da nossa cidade para fora do país”, disseram os pais.
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