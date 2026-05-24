Um entregador sofreu um grave ferimento na tarde deste domingo, 24, após um acidente de trânsito na Vila Industrial, em Franca. Com o impacto da batida, o ferro do pedal de partida da motocicleta ficou cravado na perna do motociclista.
Segundo as informações apuradas no local, o entregador seguia pela avenida Alonso y Alonso e se aproximava do cruzamento com a rua Simão Caleiro, onde há um semáforo, quando ocorreu a colisão com um Toyota Corolla preto.
As imagens registradas não permitem identificar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho.
Motociclista foi arremessado
O impacto atingiu a lateral do carro e foi tão forte que o motociclista chegou a ser lançado para o alto.
Durante a batida, o pedal de partida da moto se quebrou, perfurou a perna do entregador e permaneceu preso no local do ferimento.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda na via. Para evitar agravamento da lesão, os socorristas imobilizaram a perna junto ao objeto metálico antes do encaminhamento à Santa Casa, onde a remoção seria feita com segurança.
Motorista fez bafômetro
Apesar dos danos significativos no veículo, ninguém que estava no Corolla se feriu.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado para apurar as responsabilidades pelo acidente.
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