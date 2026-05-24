Um entregador sofreu um grave ferimento na tarde deste domingo, 24, após um acidente de trânsito na Vila Industrial, em Franca. Com o impacto da batida, o ferro do pedal de partida da motocicleta ficou cravado na perna do motociclista.

Segundo as informações apuradas no local, o entregador seguia pela avenida Alonso y Alonso e se aproximava do cruzamento com a rua Simão Caleiro, onde há um semáforo, quando ocorreu a colisão com um Toyota Corolla preto.

As imagens registradas não permitem identificar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho.

Motociclista foi arremessado