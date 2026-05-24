24 de maio de 2026
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ALONSO Y ALONSO

Ferro de pedal fica cravado na perna de entregador após batida

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Resgate do Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou o entregador até a Santa Casa
Resgate do Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou o entregador até a Santa Casa

Um entregador sofreu um grave ferimento na tarde deste domingo, 24, após um acidente de trânsito na Vila Industrial, em Franca. Com o impacto da batida, o ferro do pedal de partida da motocicleta ficou cravado na perna do motociclista.

Segundo as informações apuradas no local, o entregador seguia pela avenida Alonso y Alonso e se aproximava do cruzamento com a rua Simão Caleiro, onde há um semáforo, quando ocorreu a colisão com um Toyota Corolla preto.

As imagens registradas não permitem identificar qual dos condutores teria avançado o sinal vermelho.

Motociclista foi arremessado

O impacto atingiu a lateral do carro e foi tão forte que o motociclista chegou a ser lançado para o alto.

Durante a batida, o pedal de partida da moto se quebrou, perfurou a perna do entregador e permaneceu preso no local do ferimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos ainda na via. Para evitar agravamento da lesão, os socorristas imobilizaram a perna junto ao objeto metálico antes do encaminhamento à Santa Casa, onde a remoção seria feita com segurança.

Motorista fez bafômetro

Apesar dos danos significativos no veículo, ninguém que estava no Corolla se feriu.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado para apurar as responsabilidades pelo acidente.

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