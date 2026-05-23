Um empresário de Franca tenta identificar o motorista de uma Fiat Toro envolvida em um acidente registrado no cruzamento das ruas da Fraternidade e Jerônimo Rodrigues Pinto, no Parque dos Lima. O caso completa uma semana neste sábado, 23, sem que o responsável pela colisão tenha sido localizado.
Segundo o relato da vítima, o motorista da caminhonete bateu de frente contra o carro do empresário, uma Hilux SW4, e fugiu sem prestar esclarecimentos ou assistência após o acidente.
Imagens de câmeras de segurança registraram não apenas o momento da colisão, mas também uma sequência de atitudes consideradas imprudentes por parte dos ocupantes da Fiat Toro.
Jovens estavam sentados nas portas do veículo
No momento do acidente, quatro jovens apareciam sentados nas portas da caminhonete, com parte do corpo para fora do veículo enquanto ele seguia em movimento pelas ruas do bairro.
As imagens também mostram o grupo circulando de forma irregular antes da batida.
Em um dos trechos captados pelo sistema de monitoramento, é possível ouvir um dos ocupantes dizendo “molhou, irmão, molhou”, frase que levanta a suspeita de que outra pessoa pudesse estar conduzindo o veículo naquele momento.
Motorista fugiu após colisão
O acidente aconteceu na noite de 16 de maio, por volta das 23h.
Pelas imagens, o empresário seguia pela rua da Fraternidade quando a Fiat Toro surge pela rua Jerônimo Rodrigues Pinto e atinge a parte dianteira esquerda do veículo.
Após a colisão, o motorista da caminhonete ainda reduz a velocidade por alguns segundos, mas acelera logo em seguida e deixa o local sem prestar atendimento.
Até o momento, o condutor não foi identificado.
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