Um empresário de Franca tenta identificar o motorista de uma Fiat Toro envolvida em um acidente registrado no cruzamento das ruas da Fraternidade e Jerônimo Rodrigues Pinto, no Parque dos Lima. O caso completa uma semana neste sábado, 23, sem que o responsável pela colisão tenha sido localizado.

Segundo o relato da vítima, o motorista da caminhonete bateu de frente contra o carro do empresário, uma Hilux SW4, e fugiu sem prestar esclarecimentos ou assistência após o acidente.

Imagens de câmeras de segurança registraram não apenas o momento da colisão, mas também uma sequência de atitudes consideradas imprudentes por parte dos ocupantes da Fiat Toro.

Jovens estavam sentados nas portas do veículo