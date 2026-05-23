A Apae de Franca realiza neste sábado, 23, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, no Cedro Espaço de Eventos, em Franca. Considerado um dos principais eventos beneficentes da cidade, o leilão reúne empresários, autoridades, convidados e voluntários em uma grande mobilização solidária para arrecadar recursos destinados à manutenção dos atendimentos gratuitos da instituição.

A expectativa da entidade é arrecadar entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,4 milhão durante o evento. Atualmente, a Apae atende mais de 1,4 mil pessoas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.

Entre os presentes, estavam o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), acompanhado da primeira-dama Cyntia Milhim (MDB), pré-candidata a deputada federal, além da pré-candidata a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) e lideranças empresariais e sociais da cidade.

Evento é principal fonte de arrecadação