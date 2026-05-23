A Apae de Franca realiza neste sábado, 23, a 14ª edição do Leilão União de Forças – Um Lance de Amor, no Cedro Espaço de Eventos, em Franca. Considerado um dos principais eventos beneficentes da cidade, o leilão reúne empresários, autoridades, convidados e voluntários em uma grande mobilização solidária para arrecadar recursos destinados à manutenção dos atendimentos gratuitos da instituição.
A expectativa da entidade é arrecadar entre R$ 1,2 milhão e R$ 1,4 milhão durante o evento. Atualmente, a Apae atende mais de 1,4 mil pessoas nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.
Entre os presentes, estavam o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), acompanhado da primeira-dama Cyntia Milhim (MDB), pré-candidata a deputada federal, além da pré-candidata a deputada estadual Flávia Lancha (PSD) e lideranças empresariais e sociais da cidade.
Evento é principal fonte de arrecadação
Durante o leilão, os convidados participaram de almoço e acompanharam os lances das prendas beneficentes, consideradas fundamentais para o custeio das atividades da instituição.
No palco, o presidente da Apae, Agenor Gado, destacou o trabalho realizado pela diretoria na preparação do evento e agradeceu a participação dos apoiadores.
“O objetivo principal é ajudar o próximo”, afirmou.
Em entrevista ao Portal GCN/Sampi, um dos diretores da entidade explicou que parte significativa do orçamento anual da instituição depende diretamente de ações beneficentes.
“Nós temos um orçamento de R$ 23 milhões por ano e cerca de 25% desse valor precisamos buscar através do leilão, da San Gennaro, empresas parceiras e outras ações”, disse.
Embaixadores e homenagens
Durante o evento, a Apae apresentou os novos embaixadores do leilão para 2026. Foram anunciados empresários e representantes de diferentes setores da cidade, responsáveis por ampliar a mobilização e incentivar novas doações.
O evento também prestou homenagem a Adir do Carmo Leonel, conhecido nacionalmente pela atuação voluntária em leilões beneficentes das Apaes ao longo de mais de 50 anos.
A homenagem contou com a presença da filha dele, Vera Leonel, que agradeceu emocionada o reconhecimento.
Fusca chama atenção no leilão
Entre as principais prendas desta edição estavam televisores, celulares, tablets, motocicletas, cervejeiras, joias, instrumentos musicais e camisetas oficiais autografadas.
Um dos itens que mais chamou a atenção do público foi um Volkswagen Fusca 1300, ano 1967, branco com placa preta.
O leiloeiro Alexandre Barbosa abriu os lances com uma televisão Samsung de 65 polegadas, arrematada por R$ 10 mil pelo empresário Guilherme Malufe.
Durante a apresentação dos televisores, a diretoria informou que cinco salas destinadas ao atendimento de pessoas com autismo precisavam dos aparelhos. Após o anúncio, empresários adquiriram os equipamentos e os doaram novamente para a instituição.
O evento segue durante toda a tarde deste sábado e será encerrado com apresentação da Banda Free.
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