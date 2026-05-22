Um acidente envolvendo um carro de coleção e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira, 22, na avenida Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca.
Segundo as informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um Corvette branco, com placa preta, e o caminhão de uma transportadora.
Carro só parou após atingir árvore
Com o impacto da batida, o veículo de coleção perdeu o controle e só parou após atingir uma árvore localizada na rotatória da avenida.
Apesar da força da colisão e dos danos significativos ao Corvette, ninguém ficou ferido.
Proprietário ficou abalado
De acordo com testemunhas, o proprietário do carro ficou bastante abalado após o acidente.
O Corvette, considerado veículo de coleção, era original e mantinha a lataria preservada.
As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.
A ocorrência resultou apenas em prejuízos materiais.
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