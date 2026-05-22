Um acidente envolvendo um carro de coleção e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira, 22, na avenida Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um Corvette branco, com placa preta, e o caminhão de uma transportadora.

Carro só parou após atingir árvore

Com o impacto da batida, o veículo de coleção perdeu o controle e só parou após atingir uma árvore localizada na rotatória da avenida.