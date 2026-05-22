22 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PLACA PRETA

Corvette de coleção bate em caminhão e para em árvore em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Carro Corvette branco com placa preta após colisão
Carro Corvette branco com placa preta após colisão

Um acidente envolvendo um carro de coleção e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira, 22, na avenida Severino Tostes Meireles, no Distrito Industrial, em Franca.

Segundo as informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um Corvette branco, com placa preta, e o caminhão de uma transportadora.

Carro só parou após atingir árvore

Com o impacto da batida, o veículo de coleção perdeu o controle e só parou após atingir uma árvore localizada na rotatória da avenida.

Apesar da força da colisão e dos danos significativos ao Corvette, ninguém ficou ferido.

Proprietário ficou abalado

De acordo com testemunhas, o proprietário do carro ficou bastante abalado após o acidente.

O Corvette, considerado veículo de coleção, era original e mantinha a lataria preservada.

As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.

A ocorrência resultou apenas em prejuízos materiais.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários