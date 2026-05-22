O empresário Ciro Cesar Lemos, de Franca, é considerado foragido da Justiça e apontado pelas autoridades como peça-chave em um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao pcc (Primeiro Comando da Capital). Segundo as investigações, ele seria responsável por movimentar recursos de uma transportadora e direcionar valores para contas indicadas pela facção, incluindo contas vinculadas à influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

A investigação integra a Operação Vérnix, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil, que apura a estrutura financeira da organização criminosa. Deolane foi presa na quinta-feira, 21, durante a ofensiva policial.

Investigação aponta papel central no esquema

De acordo com os investigadores, Ciro Lemos atuava como operador financeiro central do esquema criminoso. Entre as funções atribuídas a ele estariam pagamentos, compra de caminhões e gestão de recursos ligados à cúpula da facção.