22 de maio de 2026
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NO CAMPO BELO

Pitbulls atacam suspeito de furto após invadir chácara em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência no Recreio Campo Belo, em Franca
Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência no Recreio Campo Belo, em Franca

Um homem suspeito de tentar furtar uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, na Região Norte de Franca, foi atacado por quatro cães da raça pitbull na tarde desta quinta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido a propriedade pelos fundos quando foi percebido pelo caseiro do imóvel.

O funcionário relatou que o suspeito caminhava pelo interior da chácara, possivelmente procurando objetos para furtar, quando decidiu soltar os cães para impedir a ação.

O homem tentou fugir e correu para uma área de mata dentro da propriedade, mas os animais o alcançaram e o atacaram. Ainda de acordo com o relato, o caseiro conseguiu retirar os cães de cima do suspeito e evitar ferimentos mais graves.

Durante a tentativa de escapar, o homem caiu em um local de difícil acesso dentro da chácara.

Resgate e investigação

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, que sofreu diversos ferimentos pelo corpo. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.

Segundo a Polícia Militar, o homem possui passagens por furto. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.

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