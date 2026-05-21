Um homem suspeito de tentar furtar uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, na Região Norte de Franca, foi atacado por quatro cães da raça pitbull na tarde desta quinta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido a propriedade pelos fundos quando foi percebido pelo caseiro do imóvel.

O funcionário relatou que o suspeito caminhava pelo interior da chácara, possivelmente procurando objetos para furtar, quando decidiu soltar os cães para impedir a ação.

O homem tentou fugir e correu para uma área de mata dentro da propriedade, mas os animais o alcançaram e o atacaram. Ainda de acordo com o relato, o caseiro conseguiu retirar os cães de cima do suspeito e evitar ferimentos mais graves.