Um homem suspeito de tentar furtar uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, na Região Norte de Franca, foi atacado por quatro cães da raça pitbull na tarde desta quinta-feira, 21. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido a propriedade pelos fundos quando foi percebido pelo caseiro do imóvel.
O funcionário relatou que o suspeito caminhava pelo interior da chácara, possivelmente procurando objetos para furtar, quando decidiu soltar os cães para impedir a ação.
O homem tentou fugir e correu para uma área de mata dentro da propriedade, mas os animais o alcançaram e o atacaram. Ainda de acordo com o relato, o caseiro conseguiu retirar os cães de cima do suspeito e evitar ferimentos mais graves.
Durante a tentativa de escapar, o homem caiu em um local de difícil acesso dentro da chácara.
Resgate e investigação
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram o resgate da vítima, que sofreu diversos ferimentos pelo corpo. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.
Segundo a Polícia Militar, o homem possui passagens por furto. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.