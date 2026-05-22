O homem que foi atacado por quatro cães da raça pitbull após invadir uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, em Franca, passou por cirurgia e permanece internado na Santa Casa, sem previsão de alta. A Polícia Civil informou nesta sexta-feira, 22, que ele sofreu ferimentos graves nos braços, pernas e também na região da boca.

O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 21, na região norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o homem teria invadido a propriedade pelos fundos e foi percebido pelo caseiro.

O funcionário relatou que o suspeito caminhava pelo interior da chácara, possivelmente procurando objetos para furtar. Ao notar a presença do invasor, ele soltou os cães para conter a ação.