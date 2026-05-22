O homem que foi atacado por quatro cães da raça pitbull após invadir uma chácara no bairro Recreio Campo Belo, em Franca, passou por cirurgia e permanece internado na Santa Casa, sem previsão de alta. A Polícia Civil informou nesta sexta-feira, 22, que ele sofreu ferimentos graves nos braços, pernas e também na região da boca.
O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 21, na região norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o homem teria invadido a propriedade pelos fundos e foi percebido pelo caseiro.
O funcionário relatou que o suspeito caminhava pelo interior da chácara, possivelmente procurando objetos para furtar. Ao notar a presença do invasor, ele soltou os cães para conter a ação.
O homem tentou fugir e correu para uma área de mata dentro da propriedade, mas foi alcançado pelos animais e atacado. Ainda segundo o relato, o caseiro conseguiu retirar os cães e evitar que os ferimentos fossem ainda mais graves.
Durante a tentativa de escapar, o suspeito acabou caindo em um local de difícil acesso dentro da chácara.
Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, onde precisou passar por cirurgia devido à gravidade das mordidas.
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