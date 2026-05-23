A jovem Ana Júlia Teixeira, de 19 anos, que ficou gravemente ferida no acidente que matou o pai na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista, apresentou evolução significativa no quadro clínico e gravou, pela primeira vez desde a tragédia, um vídeo agradecendo o apoio recebido durante a recuperação.
No registro, Ana Júlia aparece consciente e emocionada.
“Oi pessoal, meu nome é Ana Júlia e eu agradeço todas as orações. Tudo bem? Estou me recuperando bem”, disse.
A informação foi confirmada neste sábado, 23, pela vereadora Lindsay Cardoso, amiga da família e que acompanha de perto a recuperação da jovem.
Jovem já conversa e reconhece pessoas
Segundo Lindsay, apesar de ainda exigir cuidados intensivos, Ana Júlia apresenta sinais claros de melhora.
“Ela está bem melhor. O médico estava monitorando um líquido na cabeça, porque ela vinha apresentando febre, mas já faz dois dias que não tem febre nenhuma, nem convulsões”, afirmou.
A jovem ainda enfrenta limitações importantes. Ela está com mobilidade reduzida, não consegue andar e utiliza fraldas. Além disso, a musculatura do pescoço segue fragilizada, exigindo o uso de colar cervical para sustentação da cabeça.
Apesar das dificuldades, a evolução clínica tem emocionado familiares e amigos.
“Ela fala, lembra o nome das enfermeiras, chama por elas. Está bebendo água com canudinho e já voltou a se alimentar com papinha”, contou Lindsay.
Família organiza estrutura para retorno para casa
Outro detalhe que chamou atenção da família foi o apetite da jovem durante a recuperação.
“Ela acabou de comer e disse que ainda está com fome. Falou que, quando puder, quer comer um lanche enorme. A gente até brincou que vai levar ela”, relatou.
Enquanto Ana Júlia segue internada, familiares e amigos organizam a estrutura necessária para o retorno dela para casa.
Com apoio da assistência social e de pessoas próximas, a família já conseguiu cadeira de rodas, cadeira de banho, colchão especial e fraldas. Agora, tenta viabilizar também uma cama hospitalar.
Para Lindsay, a recuperação da jovem é vista como um milagre.
“Quem viu ela entubada na UTI, com a cabeça muito inchada, não acreditaria na recuperação. Hoje ela pede massagem, conversa, interage. É emocionante”, afirmou.
Ela também reforçou a esperança da família na recuperação completa da jovem.
“Em nome de Deus, ela vai voltar a andar, a falar normalmente e a fazer tudo o que fazia antes.”
Relembre o acidente
O acidente aconteceu na manhã do dia 29 de abril, na rodovia Ronan Rocha.
O motociclista Gustavo Patrick Teixeira, de 40 anos, pai de Ana Júlia, morreu no local.
Segundo as informações apuradas, ele conduzia uma Honda Biz e seguia para o trabalho, em um canil às margens da rodovia, quando foi atingido na traseira por um Fiat Uno.
Com o impacto, Gustavo foi arremessado e não resistiu aos ferimentos.
Ana Júlia estava na garupa da moto e foi socorrida em estado grave por equipes do Samu. No carro estavam uma mulher e duas crianças, incluindo um bebê.
As causas do acidente seguem sendo investigadas.
