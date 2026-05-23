O Sesi Franca Basquete volta à quadra na noite deste sábado, 23, às 19h45, para enfrentar o Brasília Basquete, na Arena Nilson Nelson, pelo jogo 3 da semifinal do Novo Basquete Brasil.

Com a série empatada em 1 a 1, o confronto ganha peso decisivo em meio ao desgaste físico e emocional acumulado pelas equipes ao longo da temporada.

Os dois semifinalistas chegam após séries de quartas de final extremamente equilibradas, decididas apenas nos momentos finais do quinto jogo. Agora, além da disputa tática tradicional dos playoffs, os elencos convivem com o desgaste provocado pela sequência intensa de partidas.