O Sesi Franca Basquete volta à quadra na noite deste sábado, 23, às 19h45, para enfrentar o Brasília Basquete, na Arena Nilson Nelson, pelo jogo 3 da semifinal do Novo Basquete Brasil.
Com a série empatada em 1 a 1, o confronto ganha peso decisivo em meio ao desgaste físico e emocional acumulado pelas equipes ao longo da temporada.
Os dois semifinalistas chegam após séries de quartas de final extremamente equilibradas, decididas apenas nos momentos finais do quinto jogo. Agora, além da disputa tática tradicional dos playoffs, os elencos convivem com o desgaste provocado pela sequência intensa de partidas.
Derrota expôs dificuldades ofensivas
No segundo duelo da semifinal, vencido pelo Brasília por 67 a 50, o Franca encontrou dificuldades diante da forte marcação adversária e ainda perdeu o armador argentino Nacho Laterza durante a partida.
O jogador sofreu uma trombada com Corvalan no segundo quarto, precisou deixar a quadra e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Posteriormente, foi liberado e voltou a ficar à disposição da equipe.
Sem seu principal organizador em quadra durante boa parte do confronto — e ainda sem Georginho — o técnico Helinho Garcia precisou improvisar alternativas ofensivas.
Nesse cenário, o norte-americano Corderro Bennett assumiu protagonismo, contribuindo também na armação das jogadas. Ele terminou a partida com 21 pontos, três rebotes e duas assistências.
Helinho pede reação da equipe
Após a derrota, Helinho evitou usar os problemas físicos como justificativa e destacou a necessidade de adaptação para o terceiro confronto.
“O Jogo 2 foi atípico por várias coisas. Primeiro, o aproveitamento nosso de três pontos foi muito abaixo daquilo que a gente normalmente tem. Depois, a gente perder o outro armador, já que o Georginho não está jogando. Perdemos o Nacho já no segundo quarto, o que nos atrapalhou bastante”, analisou.
Mesmo assim, o treinador demonstrou confiança na recuperação da equipe.
“Independentemente disso, nós temos que analisar, ver onde podemos acertar, o que temos que fazer melhor para entrarmos mais fortes nesse terceiro jogo e procurar vencer a partida aqui dentro de Brasília. A expectativa é de um jogo equilibrado”, afirmou.
Brasília chega embalado
Do outro lado, o Brasília também enfrenta problemas no elenco. Lucas Lacerda, Pedro Mendonça e Renato Carbonari seguem fora da equipe.
Apesar das ausências, o time do Distrito Federal chega embalado pela atuação dominante defensivamente no último jogo.
O principal destaque foi Daniel Von Haydin. Depois de uma atuação discreta no primeiro confronto, o ala converteu oito bolas de três pontos — terceira maior marca da história dos playoffs do NBB.
Ele encerrou a partida com um duplo-duplo de 28 pontos e 11 rebotes, além de três assistências, quatro tocos e quatro roubos de bola.
“Em primeiro lugar, o principal trabalho nosso foi na defesa. Reduzimos a equipe do Franca a 50 pontos. No primeiro jogo eu tive um aproveitamento ruim, mas isso também destaca a importância da preparação mental”, afirmou.
Com a semifinal empatada, o jogo deste sábado pode representar uma virada importante no rumo da disputa por uma vaga na final do NBB.
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