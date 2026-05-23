Um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e outro veículo foi registrado na manhã deste sábado, 23, na avenida Pastor Joaquim Honório Tostes, em Franca.
Segundo testemunhas, o motorista de um Volkswagen Gol prata trafegava na contramão quando atingiu um motociclista e, em seguida, bateu contra outro carro que seguia corretamente pela via.
No veículo atingido estavam Rosemary Conceição e Antônio Lúcio. O casal contou que subia a avenida normalmente quando percebeu o Gol vindo na direção oposta, próximo à igreja católica localizada nas imediações da lombada da via.
“Na hora que ele passou, nós falamos: ‘vai dar merda’. Ele vinha totalmente na contramão”, relatou Antônio Lúcio.
Motociclista foi arremessado
De acordo com o casal, ao se aproximar da esquina, o motorista do Gol atingiu um motociclista que trafegava pela pista correta.
Com o impacto, o motociclista foi lançado contra o carro onde estavam Rosemary e Antônio. Logo depois, o Gol também colidiu diretamente com o veículo do casal.
As testemunhas afirmaram ainda que o motorista aparentava estar alterado e teria informado que fazia uso de medicamentos fortes.
Segundo o relato, ele disse trabalhar há 25 anos como motorista da Empresa São José e estaria afastado das funções.
Motorista tentou deixar o local
Após a colisão, o condutor teria tentado sair do local antes da chegada da polícia.
Segundo Antônio Lúcio, ele retirou a chave do veículo para impedir a fuga até a chegada da Polícia Militar.
“O próprio policial falou que ele estava alterado e que seria necessário averiguar a situação”, afirmou.
Ainda conforme os relatos, um homem que acompanhava o motorista no carro contou aos policiais que tentou alertá-lo de que ele estava na contramão, mas o condutor não corrigiu a direção e ainda acelerou momentos antes do acidente.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente e o estado do motorista serão investigados. O motociclista atingido recebeu atendimento após a colisão, mas o estado de saúde dele não havia sido informado até a publicação desta reportagem.
