Um jovem de 24 anos, com passagens criminais, foi abordado pela Guarda Civil Municipal na manhã deste sábado, 23, durante patrulhamento pela avenida Doutor Flávio Rocha, nas proximidades do Parque “Fernando Costa”, em Franca.

Segundo a corporação, o suspeito estava em uma bicicleta carregando um saco branco com duas ferramentas elétricas do tipo Makita, o que chamou a atenção das equipes.

Durante a abordagem, os agentes identificaram inconsistências nas versões apresentadas pelo homem sobre a origem dos equipamentos.