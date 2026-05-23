23 de maio de 2026
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FOI LIBERADO

Jovem é flagrado com makitas e versões contraditórias em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Civil Municipal
Makitas apreendidas pela guarda com o suspeito, na avenida Doutor Flávio Rocha
Makitas apreendidas pela guarda com o suspeito, na avenida Doutor Flávio Rocha

Um jovem de 24 anos, com passagens criminais, foi abordado pela Guarda Civil Municipal na manhã deste sábado, 23, durante patrulhamento pela avenida Doutor Flávio Rocha, nas proximidades do Parque “Fernando Costa”, em Franca.

Segundo a corporação, o suspeito estava em uma bicicleta carregando um saco branco com duas ferramentas elétricas do tipo Makita, o que chamou a atenção das equipes.

Durante a abordagem, os agentes identificaram inconsistências nas versões apresentadas pelo homem sobre a origem dos equipamentos.

Inicialmente, ele afirmou que as ferramentas pertenciam ao próprio pai. Em seguida, mudou a versão e disse que teria recebido os objetos de um terceiro para realizar a venda.

Ainda de acordo com o relato do suspeito, os equipamentos teriam sido retirados no bairro Santa Terezinha e seriam comercializados no Santa Luzia.

Caso foi encaminhado à CPJ

Diante das suspeitas, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) para análise da autoridade policial.

As ferramentas foram apreendidas, mas, até o momento da apresentação da ocorrência, nenhuma vítima havia sido localizada para reconhecer os objetos ou registrar eventual furto.

Por esse motivo, o suspeito foi liberado após o registro da ocorrência, enquanto o caso segue em investigação.

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