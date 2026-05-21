O futebol amador de Franca perdeu nesta quinta-feira, 21, Gustavo Henrique, conhecido como "Tibi", torcedor e colaborador da equipe Ratata-ta. Ele tinha 45 anos, era solteiro e não deixa filhos. Segundo informações divulgadas por pessoas próximas, Gustavo enfrentava problemas de saúde relacionados à diabetes.
O falecimento causou comoção entre integrantes do futebol amador e moradores do bairro Parque do Horto, na região Norte da cidade, onde Gustavo morava.
A diretoria da equipe Ratata-ta lamentou a morte e destacou a ligação de Gustavo com o time e com a comunidade.
“Ele era um torcedor da nossa equipe e morador aqui do bairro Parque do Horto, na Zona Norte de Franca”, afirmou.
Despedida
Amigos e familiares também utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e mensagens de despedida a Gustavo Henrique ao longo desta quinta-feira.
O velório foi realizado no Velório São Vicente. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
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