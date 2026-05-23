O proprietário de um terreno localizado na rua Francisco Maniglia, nas proximidades da Unesp, em Franca, procurou a Polícia Civil após encontrar o imóvel invadido e tomado por grande quantidade de resíduos descartados irregularmente. O responsável pelo crime foi identificado nesta sexta-feira, 22.
Segundo a investigação, o terreno, que possui alambrado e portão, foi arrombado para o despejo ilegal de materiais como couros e borrachas. Ao encontrar o local tomado pelos resíduos, a vítima registrou boletim de ocorrência.
Câmeras ajudaram na identificação
A partir da denúncia, investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) iniciaram diligências e conseguiram imagens de câmeras de segurança de comércios próximos.
As gravações mostraram um caminhão sendo utilizado no transporte do material descartado irregularmente.
Com base nas imagens, os policiais identificaram o responsável. O homem foi intimado, compareceu à delegacia e confessou o crime.
Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, ele afirmou que não tinha onde descartar a grande quantidade de resíduos e, por isso, decidiu invadir o terreno para abandonar o material no local.
Suspeito foi indiciado por crime ambiental
Diante dos fatos, a Polícia Civil enquadrou o caso como crime ambiental, com base no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. O suspeito já foi formalmente indiciado.
Além disso, ele também deverá responder pelo dano causado ao portão do imóvel durante a invasão.
A Polícia Civil solicitou perícia técnica no terreno, enquanto o autor se comprometeu a retirar todo o material descartado até a próxima semana.
A pena prevista para os crimes pode variar de um a cinco anos de prisão.
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