O proprietário de um terreno localizado na rua Francisco Maniglia, nas proximidades da Unesp, em Franca, procurou a Polícia Civil após encontrar o imóvel invadido e tomado por grande quantidade de resíduos descartados irregularmente. O responsável pelo crime foi identificado nesta sexta-feira, 22.

Segundo a investigação, o terreno, que possui alambrado e portão, foi arrombado para o despejo ilegal de materiais como couros e borrachas. Ao encontrar o local tomado pelos resíduos, a vítima registrou boletim de ocorrência.

Câmeras ajudaram na identificação

A partir da denúncia, investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) iniciaram diligências e conseguiram imagens de câmeras de segurança de comércios próximos.