Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desta sexta-feira, 22, em um cruzamento do bairro Santa Efigênia, na Zona Oeste de Franca. Segundo informações apuradas no local, a motorista do veículo teria avançado pela avenida após parar no sinal de “Pare”, sem perceber a aproximação da motocicleta.

O impacto da colisão foi forte e provocou grandes danos nos dois veículos. Com a batida, o motociclista foi arremessado para o canteiro central da via.

Testemunhas acionaram equipes de resgate, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.