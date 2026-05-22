Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro na noite desta sexta-feira, 22, em um cruzamento do bairro Santa Efigênia, na Zona Oeste de Franca. Segundo informações apuradas no local, a motorista do veículo teria avançado pela avenida após parar no sinal de “Pare”, sem perceber a aproximação da motocicleta.
O impacto da colisão foi forte e provocou grandes danos nos dois veículos. Com a batida, o motociclista foi arremessado para o canteiro central da via.
Testemunhas acionaram equipes de resgate, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.
O jovem foi encaminhado à Santa Casa de Franca com ferimentos graves. Entre as lesões constatadas estão fratura no fêmur, fratura em um dos braços, laceração no joelho e diversas escoriações pelo corpo.
Atendimento e investigação
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na região durante o atendimento da vítima.
As causas do acidente serão investigadas.
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