21 de maio de 2026
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SUSTO

Menino de 12 anos é atropelado a caminho da escola em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu com. Criança na viatura. Na sequência encaminhada a Santa Casa de Franca
Equipe do Samu com. Criança na viatura. Na sequência encaminhada a Santa Casa de Franca

Um menino de 12 anos foi atropelado na manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Denizar Trevizani e Carlos Maranha, no Jardim Aeroporto III, em Franca, enquanto seguia para a escola.

Segundo testemunhas, a criança caminhava acompanhada de uma amiga, que também ia para a mesma unidade de ensino, quando o acidente aconteceu.

De acordo com os relatos, um carro que saía da rua Denizar Trevizani tentou acessar a rua Carlos Maranha, que é mão dupla, mas teria entrado na via pela contramão. Nesse momento, o veículo acabou atingindo o menino, que caminhava próximo à calçada.

Criança foi arremessada

Com o impacto, o garoto chegou a ser arremessado e sofreu diversos ferimentos nos braços e joelhos, além de vários arranhões pelo corpo.

Apesar da violência da batida, a criança conseguiu se levantar logo após o atropelamento, mas apresentava falta de ar e estava bastante assustada.

Pessoas que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Menino foi levado à Santa Casa

A equipe de resgate encaminhou o garoto para a Santa Casa de Franca.

Apesar do susto e dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

Segundo as informações apuradas no local, a criança deverá passar por exames como raio-x e tomografia para uma avaliação mais detalhada do estado de saúde.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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Comentários

1 Comentários

  • Pacato Cidadão 6 horas atrás
    Tá igual GTA isso aqui... De boas atropelar pessoas na rua e seguir a vida... Meu Deus... Que fase!