Um menino de 12 anos foi atropelado na manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Denizar Trevizani e Carlos Maranha, no Jardim Aeroporto III, em Franca, enquanto seguia para a escola.

Segundo testemunhas, a criança caminhava acompanhada de uma amiga, que também ia para a mesma unidade de ensino, quando o acidente aconteceu.

De acordo com os relatos, um carro que saía da rua Denizar Trevizani tentou acessar a rua Carlos Maranha, que é mão dupla, mas teria entrado na via pela contramão. Nesse momento, o veículo acabou atingindo o menino, que caminhava próximo à calçada.

Criança foi arremessada