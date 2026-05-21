Um menino de 12 anos foi atropelado na manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Denizar Trevizani e Carlos Maranha, no Jardim Aeroporto III, em Franca, enquanto seguia para a escola.
Segundo testemunhas, a criança caminhava acompanhada de uma amiga, que também ia para a mesma unidade de ensino, quando o acidente aconteceu.
De acordo com os relatos, um carro que saía da rua Denizar Trevizani tentou acessar a rua Carlos Maranha, que é mão dupla, mas teria entrado na via pela contramão. Nesse momento, o veículo acabou atingindo o menino, que caminhava próximo à calçada.
Criança foi arremessada
Com o impacto, o garoto chegou a ser arremessado e sofreu diversos ferimentos nos braços e joelhos, além de vários arranhões pelo corpo.
Apesar da violência da batida, a criança conseguiu se levantar logo após o atropelamento, mas apresentava falta de ar e estava bastante assustada.
Pessoas que presenciaram a cena prestaram os primeiros socorros até a chegada da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Menino foi levado à Santa Casa
A equipe de resgate encaminhou o garoto para a Santa Casa de Franca.
Apesar do susto e dos ferimentos, ele não corre risco de morte.
Segundo as informações apuradas no local, a criança deverá passar por exames como raio-x e tomografia para uma avaliação mais detalhada do estado de saúde.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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Comentários
1 Comentários
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Pacato Cidadão 6 horas atrásTá igual GTA isso aqui... De boas atropelar pessoas na rua e seguir a vida... Meu Deus... Que fase!