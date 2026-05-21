Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Santa Catarina e Minas Gerais, em Franca. A colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Corsa e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A violência da batida foi tamanha que um dos carros chegou a capotar.

Segundo informações repassadas pelo motorista do Gol, o condutor do Corsa teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida no cruzamento.

Equipes de resgate atuaram no local

O impacto mobilizou rapidamente equipes de socorro, que permaneceram no local realizando os atendimentos necessários às vítimas.