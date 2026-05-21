Um grave acidente de trânsito foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 21, no cruzamento das ruas Santa Catarina e Minas Gerais, em Franca. A colisão envolveu um Volkswagen Gol e um Chevrolet Corsa e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A violência da batida foi tamanha que um dos carros chegou a capotar.
Segundo informações repassadas pelo motorista do Gol, o condutor do Corsa teria avançado o sinal vermelho, provocando a batida no cruzamento.
Equipes de resgate atuaram no local
O impacto mobilizou rapidamente equipes de socorro, que permaneceram no local realizando os atendimentos necessários às vítimas.
O motorista de um dos carros precisou ser retirado do automóvel e recebeu atendimento das equipes de resgate ainda no local do acidente.
Até a publicação deste texto, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dos envolvidos.
Trânsito ficou lento
Por causa da movimentação das equipes de emergência e da retirada dos veículos, o trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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Comentários
1 Comentários
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Faixa de Gaza brasileira é aqui 2 horas atrásO trânsito aqui está mais perigoso do que atravessar a pé a Rodovia Anhanguera às 18h00